Еще 1 января 2022 года в Украине начали действовать новые нормы питания в школах. Тебе изменения коснулись как меню для школьников, так и самих блюд.
В меню около 160 блюд. В нем уменьшено количество соли, сахара, жиров и субпродуктов. Зато увеличено количество потребления молочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов. Новое меню и нормы питания действуют до сих пор.
Факты ICTV узнавали, какие продукты запрещено продавать в школьной столовой.
Что нельзя продавать в школьных столовых и буфетах 2023
Сейчас в перечне запрещенных продуктов в школьных столовых и буфетах есть более 10 позиций, в частности:
- мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства (колбаса, сосиски, копченая и соленая рыба и т. п);
- грибы;
- непастеризованное молоко и его продукты;
- непастеризованные соки;
- газированные напитки;
- кофе;
- консервы промпроизводства (кроме пастеризованных соков без сахара);
- продукты с содержанием соли свыше 10 г на 100 г (чипсы, сухарики и прочее);
- продукты с содержанием сахара более 10 г на 100 г;
- продукты домашнего производства;
- кондитерские изделия, изделия с кремом, мороженое;
- пищевые концентраты.
Также есть отдельный список запрещенных блюд, которые нельзя готовить в школах:
- простокваша (самоквас);
- холодец;
- мясные и рыбные салаты;
- холодники, паштеты, форшмак;
- изделия во фритюре;
- макароны по-флотски с сыром / мясом;
- блины с сыром / мясом;
- кремы;
- морсы, напитки с искусственными красителями/ароматизаторами / подсластителями (напитки подслащивать запрещается, чай, какао – без сахара).
Ситуация может измениться в 2023 году?
20 февраля 2023 года прошло рабочее совещание на тему Реформа школьного питания: приоритетные направления развития в условиях войны и послевоенного восстановления Украины.
В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Украине Клод Вильд, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр здравоохранения Виктор Ляшко, первая леди Украины Елена Зеленская и многие другие.
На встрече обсуждали стратегию реформирования системы школьного питания на 2023-2027 годы. Стратегия предусматривает пять основных направлений:
- развитие кадрового потенциала;
- восстановление и модернизация пищеблоков учебных заведений;
- финансовая поддержка территориальных общин в обеспечении питанием учащихся / воспитанников учебных заведений;
- здоровое питание в учебных заведениях (внедрение новых норм и меню);
- продвижение культуры здорового питания во время войны.
Поэтому в ближайшее время украинцев могут ждать новые утвержденные нормы питания школьников, а также обновленное меню и перечень разрешенных продуктов!