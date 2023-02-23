Еще 1 января 2022 года в Украине начали действовать новые нормы питания в школах. Тебе изменения коснулись как меню для школьников, так и самих блюд.

В меню около 160 блюд. В нем уменьшено количество соли, сахара, жиров и субпродуктов. Зато увеличено количество потребления молочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов. Новое меню и нормы питания действуют до сих пор.

Факты ICTV узнавали, какие продукты запрещено продавать в школьной столовой.

Сейчас смотрят

Что нельзя продавать в школьных столовых и буфетах 2023

Сейчас в перечне запрещенных продуктов в школьных столовых и буфетах есть более 10 позиций, в частности:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства (колбаса, сосиски, копченая и соленая рыба и т. п);

грибы;

непастеризованное молоко и его продукты;

непастеризованные соки;

газированные напитки;

кофе;

консервы промпроизводства (кроме пастеризованных соков без сахара);

продукты с содержанием соли свыше 10 г на 100 г (чипсы, сухарики и прочее);

продукты с содержанием сахара более 10 г на 100 г;

продукты домашнего производства;

кондитерские изделия, изделия с кремом, мороженое;

пищевые концентраты.

Также есть отдельный список запрещенных блюд, которые нельзя готовить в школах:

простокваша (самоквас);

холодец;

мясные и рыбные салаты;

холодники, паштеты, форшмак;

изделия во фритюре;

макароны по-флотски с сыром / мясом;

блины с сыром / мясом;

кремы;

морсы, напитки с искусственными красителями/ароматизаторами / подсластителями (напитки подслащивать запрещается, чай, какао – без сахара).

Ситуация может измениться в 2023 году?

20 февраля 2023 года прошло рабочее совещание на тему Реформа школьного питания: приоритетные направления развития в условиях войны и послевоенного восстановления Украины.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Украине Клод Вильд, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр здравоохранения Виктор Ляшко, первая леди Украины Елена Зеленская и многие другие.

На встрече обсуждали стратегию реформирования системы школьного питания на 2023-2027 годы. Стратегия предусматривает пять основных направлений:

развитие кадрового потенциала;

восстановление и модернизация пищеблоков учебных заведений;

финансовая поддержка территориальных общин в обеспечении питанием учащихся / воспитанников учебных заведений;

здоровое питание в учебных заведениях ( внедрение новых норм и меню );

); продвижение культуры здорового питания во время войны.

Поэтому в ближайшее время украинцев могут ждать новые утвержденные нормы питания школьников, а также обновленное меню и перечень разрешенных продуктов!