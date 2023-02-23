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Еда

Какие продукты запрещено продавать в школьной столовой и буфете — список

23 февраля 2023, 17:46
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Харчування у школах
Источник: Depositphotos

Еще 1 января 2022 года в Украине начали действовать новые нормы питания в школах. Тебе изменения коснулись как меню для школьников, так и самих блюд.

В меню около 160 блюд. В нем уменьшено количество соли, сахара, жиров и субпродуктов. Зато увеличено количество потребления молочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов. Новое меню и нормы питания действуют до сих пор.

Факты ICTV узнавали, какие продукты запрещено продавать в школьной столовой.

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Что нельзя продавать в школьных столовых и буфетах 2023

Сейчас в перечне запрещенных продуктов в школьных столовых и буфетах есть более 10 позиций, в частности:

  • мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства (колбаса, сосиски, копченая и соленая рыба и т. п);
  • грибы;
  • непастеризованное молоко и его продукты;
  • непастеризованные соки;
  • газированные напитки;
  • кофе;
  • консервы промпроизводства (кроме пастеризованных соков без сахара);
  • продукты с содержанием соли свыше 10 г на 100 г (чипсы, сухарики и прочее);
  • продукты с содержанием сахара более 10 г на 100 г;
  • продукты домашнего производства;
  • кондитерские изделия, изделия с кремом, мороженое;
  • пищевые концентраты.

Также есть отдельный список запрещенных блюд, которые нельзя готовить в школах:

  • простокваша (самоквас);
  • холодец;
  • мясные и рыбные салаты;
  • холодники, паштеты, форшмак;
  • изделия во фритюре;
  • макароны по-флотски с сыром / мясом;
  • блины с сыром / мясом;
  • кремы;
  • морсы, напитки с искусственными красителями/ароматизаторами / подсластителями (напитки подслащивать запрещается, чай, какао – без сахара).

Ситуация может измениться в 2023 году?

20 февраля 2023 года прошло рабочее совещание на тему Реформа школьного питания: приоритетные направления развития в условиях войны и послевоенного восстановления Украины.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Украине Клод Вильд, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр здравоохранения Виктор Ляшко, первая леди Украины Елена Зеленская и многие другие.

На встрече обсуждали стратегию реформирования системы школьного питания на 2023-2027 годы. Стратегия предусматривает пять основных направлений:

  • развитие кадрового потенциала;
  • восстановление и модернизация пищеблоков учебных заведений;
  • финансовая поддержка территориальных общин в обеспечении питанием учащихся / воспитанников учебных заведений;
  • здоровое питание в учебных заведениях (внедрение новых норм и меню);
  • продвижение культуры здорового питания во время войны.

Поэтому в ближайшее время украинцев могут ждать новые утвержденные нормы питания школьников, а также обновленное меню и перечень разрешенных продуктов!

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Теги
дитяче харчування Здоровое питание Продукты Раціон школярів
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