Якщо не знаєте, які салати приготувати на свято, Факти ICTV підготували цікаві ідеї до будь-якої урочистої події – рецепти легких, поживних, корисних і дуже смачних страв. Готуйте та пригощайте гостей.
Салат Зелена богиня
Дуже простий, але неймовірно смачний салат до святкового столу з білокачанної капусти, огірків і шпинату.
Інгредієнти
- Білокачанна капуста – 1 шт.
- Свіжий огірок – 400 г
Для заправки:
- Зелена цибуля – 1 пучок
- Свіжий шпинат – 200 г
- Свіжий базилік – 1 пучок
- Оливкова олія – 30 мл
- Сік лимона – 30 мл
- Часник – 2 зубчики
- Волоські горіхи – 50 г
- Сіль – до смаку
Порада. Для насиченішого смаку до заправки можна додати трохи авокадо.
Приготування
- Овочі ретельно промиваємо, капусту та огірки нарізаємо кубиками і викладаємо у глибоку миску.
- Готуємо заправку. Збиваємо блендером оливкову олію, лимонний сік, часник, горіхи, сіль, шпинат, базилік, зелену цибулю до однорідної консистенції.
- Заливаємо заправкою капусту з огірками та добре перемішуємо. Смакота!
Салат із пекінською капустою та куркою
Легкий і поживний салат на свято з простих інгредієнтів.
Інгредієнти
- Куряча грудка – 3 шт.
- Капуста пекінська – 400 г
- Твердий сир – 100 г
- Насіння кунжуту, оливкова олія, бальзамічний оцет, сіль – до смаку
Приготування
- Курячі грудки миємо під холодною проточною водою, обсушуємо, солимо й обсмажуємо на олії під закритою кришкою до появи золотистої скоринки.
- Ріжемо грудку невеликими кубиками.
- Капусту миємо й нарізаємо смужками, з’єднуємо з підготовленою куркою.
- Посипаємо тертим сиром і насінням кунжуту.
- Поливаємо оливковою олією та бальзамічним оцтом.
Салат із квасолею та яловичиною
Рецепт смачного та ситного салату на свято, який гостям точно сподобається.
Інгредієнти
- Яловичина – 250 г
- Консервована квасоля – 250 г
- Волоські горіхи – 50 г
- Болгарський солодкий перець – 2 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Олія оливкова – 2-3 ст. л.
- Оцет – 3 ст. л.
- Цибуля червона – 1 шт.
- Приправа хмелі-сунелі, сіль, зелень свіжої кінзи
Приготування
- Овочі ретельно промиваємо, просушуємо. Відварюємо яловичину після закипання 25-30 хвилин.
- Варене мясо нарізаємо кубиками або соломкою.
- Нарізаємо цибулю півкільцями, заливаємо оцтом та залишаємо маринуватися 15-20 хвилин.
- Нарізаємо соломкою перець, подрібнюємо кінзу, часник і волоські горіхи.
- Відправляємо квасолю в друшляк, щоб позбавитися зайвої рідини.
- Висипаємо всі інгредієнти в підготовлену глибоку миску, приправляємо хмелі-сунелі та добре перемішуємо. Салат готовий.
Теплий салат з курячою печінкою та сливовим соусом
Теплий салат, що поєднує з курячу печінку та пікантний сливовий соус, ідеально підійде до святкового столу. Його можна подавати як самостійну страву або гарячу закуску.
Інгредієнти
- Куряча печінка – 300 г
- Фета – 100 г
- Салатний мікс – 100 г
- Яблука – 1 шт.
- Біле вино – 100 мл
- Сухарики – 20 г
Для соусу:
- Сливи – 200 г
- Кориця – 1 паличка
- Гвоздика – 1 шт.
- Цукор – 1 ст. л.
- Часник – 1 зубчик
- Червоний винний оцет – 1 ст. л.
- Мускатне вино – 40 мл
- Сіль, духмяний перець і чорний мелений перець – до смаку
Для заправки:
- Олія – 2 ст. л.
- Сік лимона – 1 ст. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Французька гірчиця – 1 ч. л.
Приготування
- Готуємо сливовий соус. Відокремлюємо сливи від кісточок і перебиваємо м’якоть у блендері до стану пюре. На шматочок марлі викладаємо корицю, запашний перець і гвоздику. Зав’язуємо.
- Сливову масу переливаємо в сотейник, додаємо вино, цукор, винний оцет і розчавлений зубчик часнику. Перемішуємо, додаємо марлевий мішечок із прянощами, доводимо до кипіння й уварюємо соус на повільному вогні протягом 10 хвилин.
- Наприкінці солимо, знімаємо соус із вогню, виймаємо марлевий мішечок із прянощами та часник.
- Готуємо заправку. Змішуємо олію, лимонний сік, мед, французьку гірчицю і чорний перець. Збиваємо заправку до однорідної консистенції.
- Готуємо печінку. Печінку промиваємо, просушуємо за допомогою паперового рушника, викладаємо на змащену олією фольгу, загортаємо та запікаємо в духовці за температури 180 °С протягом 20 хвилин.
- За 10 хвилин до закінчення розгортаємо фольгу, щоб печінка прихопилася зверху.
- Яблуко розрізаємо на 8 частин. У сотейнику доводимо до кипіння вино. Коли випаруються винні пари, додаємо у вино шматочки яблука. Злегка проварюємо, але довго не готуємо – яблуко має залишитися пружним.
- Подавання салату. На тарілку викладаємо салатний мікс, додаємо шматочки теплої печінки і яблука. Посипаємо салат сухариками, розкришеною фетою і поливаємо заправкою. Окремо подаємо соус.