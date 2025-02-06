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Які салати приготувати до святкового столу – найкращі рецепти

6 Лютого 2025, 15:18
Марина Мелехова редактор розділу Медицина
Салат
Джерело: Unsplash

Якщо не знаєте, які салати приготувати на свято, Факти ICTV  підготували цікаві ідеї до будь-якої урочистої події – рецепти легких, поживних, корисних і дуже смачних страв. Готуйте та пригощайте гостей.

Салат Зелена богиня

Дуже простий, але неймовірно смачний салат до святкового столу з білокачанної капусти, огірків і шпинату.

Рецепти салатів на свято: що приготувати на святковий стіл Фото 1

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Зараз дивляться
  • Білокачанна капуста – 1 шт.
  • Свіжий огірок – 400 г

Для заправки:

  • Зелена цибуля – 1 пучок
  • Свіжий шпинат – 200 г
  • Свіжий базилік – 1 пучок
  • Оливкова олія – 30 мл
  • Сік лимона – 30 мл
  • Часник – 2 зубчики
  • Волоські горіхи – 50 г
  • Сіль – до смаку

Порада. Для насиченішого смаку до заправки можна додати трохи авокадо.

Приготування

  1. Овочі ретельно промиваємо, капусту та огірки нарізаємо кубиками і викладаємо у глибоку миску.
  2. Готуємо заправку. Збиваємо блендером оливкову олію, лимонний сік, часник, горіхи, сіль, шпинат, базилік, зелену цибулю до однорідної консистенції.
  3. Заливаємо заправкою капусту з огірками та добре перемішуємо. Смакота!
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Салат із пекінською капустою та куркою

Рецепти салатів на свято: що приготувати на святковий стіл Фото 2

Фото: Depositphotos

Легкий і поживний салат на свято з простих інгредієнтів.

Інгредієнти

  • Куряча грудка 3 шт.
  • Капуста пекінська 400 г
  • Твердий сир 100 г
  • Насіння кунжуту, оливкова олія, бальзамічний оцет, сіль до смаку

Приготування

  1. Курячі грудки миємо під холодною проточною водою, обсушуємо, солимо й обсмажуємо на олії під закритою кришкою до появи золотистої скоринки.
  2. Ріжемо грудку невеликими кубиками.
  3. Капусту миємо й нарізаємо смужками, з’єднуємо з підготовленою куркою.
  4. Посипаємо тертим сиром і насінням кунжуту.
  5. Поливаємо оливковою олією та бальзамічним оцтом.

Салат із квасолею та яловичиною

Рецепти салатів на свято: що приготувати на святковий стіл Фото 3

Фото: Depositphotos

Рецепт смачного та ситного салату на свято, який гостям точно сподобається.

Інгредієнти

  • Яловичина 250 г
  • Консервована квасоля 250 г
  • Волоські горіхи 50 г
  • Болгарський солодкий перець 2 шт.
  • Часник 2 зубчики
  • Олія оливкова 2-3 ст. л.
  • Оцет 3 ст. л.
  • Цибуля червона 1 шт.
  • Приправа хмелі-сунелі, сіль, зелень свіжої кінзи

Приготування

  1. Овочі ретельно промиваємо, просушуємо. Відварюємо яловичину після закипання 25-30 хвилин.
  2. Варене мясо нарізаємо кубиками або соломкою.
  3. Нарізаємо цибулю півкільцями, заливаємо оцтом та залишаємо маринуватися 15-20 хвилин.
  4. Нарізаємо соломкою перець, подрібнюємо кінзу, часник і волоські горіхи.
  5. Відправляємо квасолю в друшляк, щоб позбавитися зайвої рідини.
  6. Висипаємо всі інгредієнти в підготовлену глибоку миску, приправляємо хмелі-сунелі та добре перемішуємо. Салат готовий.
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Теплий салат з курячою печінкою та сливовим соусом

Рецепти салатів на свято: що приготувати на святковий стіл Фото 4

Фото: Depositphotos

Теплий салат, що поєднує з курячу печінку та пікантний сливовий соус, ідеально підійде до святкового столу. Його можна подавати як самостійну страву або гарячу закуску.

Інгредієнти

  • Куряча печінка 300 г
  • Фета 100 г
  • Салатний мікс 100 г
  • Яблука 1 шт.
  • Біле вино 100 мл
  • Сухарики 20 г
    Для соусу:
  • Сливи 200 г
  • Кориця 1 паличка
  • Гвоздика 1 шт.
  • Цукор 1 ст. л.
  • Часник 1 зубчик
  • Червоний винний оцет 1 ст. л.
  • Мускатне вино 40 мл
  • Сіль, духмяний перець і чорний мелений перець до смаку
    Для заправки:
  • Олія 2 ст. л.
  • Сік лимона 1 ст. л.
  • Мед 1 ч. л.
  • Французька гірчиця 1 ч. л.

Приготування

  1. Готуємо сливовий соус. Відокремлюємо сливи від кісточок і перебиваємо м’якоть у блендері до стану пюре. На шматочок марлі викладаємо корицю, запашний перець і гвоздику. Зав’язуємо.
  2. Сливову масу переливаємо в сотейник, додаємо вино, цукор, винний оцет і розчавлений зубчик часнику. Перемішуємо, додаємо марлевий мішечок із прянощами, доводимо до кипіння й уварюємо соус на повільному вогні протягом 10 хвилин.
  3. Наприкінці солимо, знімаємо соус із вогню, виймаємо марлевий мішечок із прянощами та часник.
  4. Готуємо заправку. Змішуємо олію, лимонний сік, мед, французьку гірчицю і чорний перець. Збиваємо заправку до однорідної консистенції.
  5. Готуємо печінку. Печінку промиваємо, просушуємо за допомогою паперового рушника, викладаємо на змащену олією фольгу, загортаємо та запікаємо в духовці за температури 180 °С протягом 20 хвилин.
  6. За 10 хвилин до закінчення розгортаємо фольгу, щоб печінка прихопилася зверху.
  7. Яблуко розрізаємо на 8 частин. У сотейнику доводимо до кипіння вино. Коли випаруються винні пари, додаємо у вино шматочки яблука. Злегка проварюємо, але довго не готуємо – яблуко має залишитися пружним.
  8. Подавання салату. На тарілку викладаємо салатний мікс, додаємо шматочки теплої печінки і яблука. Посипаємо салат сухариками, розкришеною фетою і поливаємо заправкою. Окремо подаємо соус.
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Теги
здорова їжа Кулінарні рецепти Новий Рік Різдво салат Свято
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