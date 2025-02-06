Якщо не знаєте, які салати приготувати на свято, Факти ICTV підготували цікаві ідеї до будь-якої урочистої події – рецепти легких, поживних, корисних і дуже смачних страв. Готуйте та пригощайте гостей.

Салат Зелена богиня

Дуже простий, але неймовірно смачний салат до святкового столу з білокачанної капусти, огірків і шпинату.

Інгредієнти

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Білокачанна капуста – 1 шт.

Свіжий огірок – 400 г

Для заправки:

Зелена цибуля – 1 пучок

Свіжий шпинат – 200 г

Свіжий базилік – 1 пучок

Оливкова олія – 30 мл

Сік лимона – 30 мл

Часник – 2 зубчики

Волоські горіхи – 50 г

Сіль – до смаку

Порада. Для насиченішого смаку до заправки можна додати трохи авокадо.

Приготування

Овочі ретельно промиваємо, капусту та огірки нарізаємо кубиками і викладаємо у глибоку миску. Готуємо заправку. Збиваємо блендером оливкову олію, лимонний сік, часник, горіхи, сіль, шпинат, базилік, зелену цибулю до однорідної консистенції. Заливаємо заправкою капусту з огірками та добре перемішуємо. Смакота!

Салат із пекінською капустою та куркою

Легкий і поживний салат на свято з простих інгредієнтів.

Інгредієнти

Куряча грудка – 3 шт.

3 шт. Капуста пекінська – 400 г

400 г Твердий сир – 100 г

100 г Насіння кунжуту, оливкова олія, бальзамічний оцет, сіль – до смаку

Приготування

Курячі грудки миємо під холодною проточною водою, обсушуємо, солимо й обсмажуємо на олії під закритою кришкою до появи золотистої скоринки. Ріжемо грудку невеликими кубиками. Капусту миємо й нарізаємо смужками, з’єднуємо з підготовленою куркою. Посипаємо тертим сиром і насінням кунжуту. Поливаємо оливковою олією та бальзамічним оцтом.

Салат із квасолею та яловичиною

Рецепт смачного та ситного салату на свято, який гостям точно сподобається.

Інгредієнти

Яловичина – 250 г

250 г Консервована квасоля – 250 г

250 г Волоські горіхи – 50 г

50 г Болгарський солодкий перець – 2 шт.

2 шт. Часник – 2 зубчики

2 зубчики Олія оливкова – 2-3 ст. л.

2-3 ст. л. Оцет – 3 ст. л.

3 ст. л. Цибуля червона – 1 шт.

1 шт. Приправа хмелі-сунелі, сіль, зелень свіжої кінзи

Приготування

Овочі ретельно промиваємо, просушуємо. Відварюємо яловичину після закипання 25-30 хвилин. Варене мясо нарізаємо кубиками або соломкою. Нарізаємо цибулю півкільцями, заливаємо оцтом та залишаємо маринуватися 15-20 хвилин. Нарізаємо соломкою перець, подрібнюємо кінзу, часник і волоські горіхи. Відправляємо квасолю в друшляк, щоб позбавитися зайвої рідини. Висипаємо всі інгредієнти в підготовлену глибоку миску, приправляємо хмелі-сунелі та добре перемішуємо. Салат готовий.

Теплий салат з курячою печінкою та сливовим соусом

Теплий салат, що поєднує з курячу печінку та пікантний сливовий соус, ідеально підійде до святкового столу. Його можна подавати як самостійну страву або гарячу закуску.

Інгредієнти

Куряча печінка – 300 г

300 г Фета – 100 г

100 г Салатний мікс – 100 г

100 г Яблука – 1 шт.

1 шт. Біле вино – 100 мл

100 мл Сухарики – 20 г

Для соусу:

20 г Сливи – 200 г

200 г Кориця – 1 паличка

1 паличка Гвоздика – 1 шт.

1 шт. Цукор – 1 ст. л.

1 ст. л. Часник – 1 зубчик

1 зубчик Червоний винний оцет – 1 ст. л.

1 ст. л. Мускатне вино – 40 мл

40 мл Сіль, духмяний перець і чорний мелений перець – до смаку

Для заправки:

до смаку Олія – 2 ст. л.

2 ст. л. Сік лимона – 1 ст. л.

1 ст. л. Мед – 1 ч. л.

1 ч. л. Французька гірчиця – 1 ч. л.

Приготування