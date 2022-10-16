Заливний пиріг на кефірі – це ідеальний варіант, якщо до вас прийшли гості або просто хочеться швиденько смачненького. Тісто на кефірі виходить неймовірно ніжним та м’яким. Для начинки треба лише зварити яйця та нарізати їх із зеленою цибулею. Та начинку можна змінити на будь-яку, все залежить від ваших вподобань та фантазії.
Інгредієнти
Для тіста:
Для начинки:
Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Викладіть у каструлю 150 г вершкового масла та розтопіть. Додайте цукор і дрібку солі, перемішайте віничком до їх розчинення. Зніміть каструлю з вогню.
Збийте у мисці 2 яйця і додайте їх в каструлю з маслом і цукром. Влийте кефір додайте розпушувач і борошно. Перемішайте віничком до однорідної консистенції.
Для начинки пиріжків зваріть 3 яйця на круто. Почистіть і наріжте невеликими кубиками. Помийте зелену цибулю й дрібно наріжте. Розтопіть на пательні 20 г вершкового масла і викладіть зелену цибулю. Підсмажте на середньому вогні потягом 3-4 хвилин.
Змастіть форму для запікання вершковим маслом та вилийте половину тіста. Зверху викладіть начинку з яєць і цибулі та обережно розподіліть на поверхні. Зверху вилийте другу половину тіста.
Поставте форму у розігріту духовку приблизно на 30-35 хвилин. Перевіряйте готовність пирога дерев’яною зубочисткою чи шпажкою.
Джерело: Євген Клопотенко