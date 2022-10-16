3 яйця

100 г зеленої цибулі

Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Викладіть у каструлю 150 г вершкового масла та розтопіть. Додайте цукор і дрібку солі, перемішайте віничком до їх розчинення. Зніміть каструлю з вогню.

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Збийте у мисці 2 яйця і додайте їх в каструлю з маслом і цукром. Влийте кефір додайте розпушувач і борошно. Перемішайте віничком до однорідної консистенції.

Для начинки пиріжків зваріть 3 яйця на круто. Почистіть і наріжте невеликими кубиками. Помийте зелену цибулю й дрібно наріжте. Розтопіть на пательні 20 г вершкового масла і викладіть зелену цибулю. Підсмажте на середньому вогні потягом 3-4 хвилин.

Змастіть форму для запікання вершковим маслом та вилийте половину тіста. Зверху викладіть начинку з яєць і цибулі та обережно розподіліть на поверхні. Зверху вилийте другу половину тіста.

Поставте форму у розігріту духовку приблизно на 30-35 хвилин. Перевіряйте готовність пирога дерев’яною зубочисткою чи шпажкою.

Джерело: Євген Клопотенко