Заливной пирог на кефире – это идеальный вариант, если к вам пришли гости или просто хочется быстренько вкусненького. Тесто на кефире получается невероятно нежным и мягким. Для начинки нужно сварить яйца и нарезать их с зеленым луком. Но начинку можно изменить любой, все зависит от ваших предпочтений и фантазии.
Ингредиенты
Для теста:
- 400 мл кефира 2,5%
- 150 г сливочного масла (+ 20 г для обжарки лука и для смазывания формы)
- 2 ст. л. сахара
- 2 яйца
- 280 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 щепотка соли
Для начинки:
- 3 яйца
- 100 г зеленого лука
Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите в кастрюлю 150 г сливочного масла и растопите. Добавьте сахар и щепотку соли, перемешайте венчиком до их растворения. Снимите кастрюлю с огня.
Взбейте в миске два яйца и добавьте их в кастрюлю с маслом и сахаром. Влейте кефир и добавьте разрыхлитель и 280 г муки. Перемешайте венчиком до однородной смеси.
Для начинки пирожков сварите 3 яйца вкрутую. Почистите и нашинкуйте небольшими кубиками. Помойте зеленый лук и мелко нашинкуйте. Растопите на сковороде 20 г сливочного масла и выложите зеленый лук. Поджарьте на среднем огне в течение 3-4 минут.
Смажьте форму для запекания сливочным маслом и вылейте половину теста. Сверху выложите начинку из яиц и лука и осторожно распределите по поверхности. Сверху вылейте вторую половину теста.
Поставьте форму в разогретую духовку примерно на 30-35 минут. Проверяйте готовность пирога деревянной зубочисткой или шпажкой.
Источник: Евгений Клопотенко