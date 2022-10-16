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Еда

Заливной пирог на кефире с зеленым луком и яйцами

16 октября 2022, 19:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
пирог
Источник: Pexels

Заливной пирог на кефире – это идеальный вариант, если к вам пришли гости или просто хочется быстренько вкусненького. Тесто на кефире получается невероятно нежным и мягким. Для начинки нужно сварить яйца и нарезать их с зеленым луком. Но начинку можно изменить любой, все зависит от ваших предпочтений и фантазии.

Ингредиенты

Для теста:

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  • 400 мл кефира 2,5%
  • 150 г сливочного масла (+ 20 г для обжарки лука и для смазывания формы)
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 яйца
  • 280 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 щепотка соли

Для начинки:

  • 3 яйца
  • 100 г зеленого лука

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите в кастрюлю 150 г сливочного масла и растопите. Добавьте сахар и щепотку соли, перемешайте венчиком до их растворения. Снимите кастрюлю с огня.

Взбейте в миске два яйца и добавьте их в кастрюлю с маслом и сахаром. Влейте кефир и добавьте разрыхлитель и 280 г муки. Перемешайте венчиком до однородной смеси.

Для начинки пирожков сварите 3 яйца вкрутую. Почистите и нашинкуйте небольшими кубиками. Помойте зеленый лук и мелко нашинкуйте. Растопите на сковороде 20 г сливочного масла и выложите зеленый лук. Поджарьте на среднем огне в течение 3-4 минут.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом и вылейте половину теста. Сверху выложите начинку из яиц и лука и осторожно распределите по поверхности. Сверху вылейте вторую половину теста.

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Поставьте форму в разогретую духовку примерно на 30-35 минут. Проверяйте готовность пирога деревянной зубочисткой или шпажкой.

Источник: Евгений Клопотенко

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