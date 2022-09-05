Існує безліч причин випадіння волосся – стрес, хвороби, нездорове харчування, погана екологія, гормональний збій тощо. Жінки, які мають таку проблему, потребують особливого догляду за волоссям.

Врятувати ситуацію можуть домашні маски проти випадіння волосся. Як приготувати таку маску в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Медова маска проти випадіння волосся

Мало хто знає, але маски для волосся з медом запобігають випадінню та сухості волосся, а також роблять локони блискучими та гладенькими.

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Інгредієнти:

мед – 1 ст. л;

касторова олія – 1 ст. л;

коньяк – 1 ст. л;

жовток – 1 шт.

Приготування:

Розтопіть мед на водяній бані – він має бути рідним. Додайте до нього касторову олію, коньяк та жовток. Усе ретельно перемішайте. Отриману суміш втирайте, масажними рухами, у шкіру голови протягом 5-10 хв. На голову вдягніть поліетиленову шапочку та махровий рушник. Маску потрібно довго тримати, близько 1-2 год. Після закінчення часу, змийте медову суміш, використовуючи шампунь.

Аби результат був помітний, таку маску потрібно робити курсом – двічі на тиждень протягом 12 тижнів.