Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Краса

Запобігає випадінню волосся: рецепт медової маски

5 Вересня 2022, 18:09
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Запобігає випадінню волосся: рецепт медової маски
Джерело: Depositphotos

Існує безліч причин випадіння волосся – стрес, хвороби, нездорове харчування, погана екологія, гормональний збій тощо. Жінки, які мають таку проблему, потребують особливого догляду за волоссям.

Врятувати ситуацію можуть домашні маски проти випадіння волосся. Як приготувати таку маску в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Медова маска проти випадіння волосся

Мало хто знає, але маски для волосся з медом запобігають випадінню та сухості волосся, а також роблять локони блискучими та гладенькими.

Зараз дивляться

Інгредієнти:

  • мед – 1 ст. л;
  • касторова олія – 1 ст. л;
  • коньяк – 1 ст. л;
  • жовток – 1 шт.

Приготування:

  1. Розтопіть мед на водяній бані – він має бути рідним.
  2. Додайте до нього касторову олію, коньяк та жовток.
  3. Усе ретельно перемішайте.
  4. Отриману суміш втирайте, масажними рухами, у шкіру голови протягом 5-10 хв.
  5. На голову вдягніть поліетиленову шапочку та махровий рушник.
  6. Маску потрібно довго тримати, близько 1-2 год.
  7. Після закінчення часу, змийте медову суміш, використовуючи шампунь.

Аби результат був помітний, таку маску потрібно робити курсом – двічі на тиждень протягом 12 тижнів. 

Читайте також:
Запобігає випадінню волосся: рецепт медової маскиЯк приготувати маску для росту волосся: три рецепти

Теги
волосся маска Мед Рецепт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь