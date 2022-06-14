Обстрел, тяжелое ранение 13-летнего Святослава, 10 дней борьбы за его жизнь в реанимации, долгий путь из Бахмута во Львов — за последние недели мама Елена с сыном прошли через настоящий ад.

4-сантиметровый осколок снаряда попал в правое легкое Святослава во время обстрела в Лисичанске. Так россияне праздновали “день победы” 9 мая на Донбассе.

Тогда мама, отец и сын как раз возвращались от бабушки из города в свой частный дом на окраине. Они даже не успели зайти во двор дома, когда начался обстрел.

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Святославу осколок попал в шею над правой ключицей, прошел через все легкое и остановился над диафрагмой в его нижних сегментах.

Мама, младшая медсестра местной Лисичанской больницы, рукой закрыла рану сына и оказала первую неотложную помощь. Вызвать скорую они не могли, потому что в Лисичанске уже месяц как не было связи. Сосед отвез их к военным медикам, а те доставили в больницу в Бахмут.

– В Бахмуте сделали обследование и сказали, что ранение тяжелое, нужно оперировать, а у них нет такой возможности. Нужно ехать в большую клинику, – рассказала Елена. — Нас погрузили в медицинский поезд, где было много иностранных врачей, и в реанимационном вагоне доставили во Львов.

Мальчик был принят в детской больнице Св. Николая Первого медобъединения Львова.

— Такая травма смертельная, — сказал детский хирург Дмитрий Грицак. – Это чудо, что он выжил. Обломок снаряда был большой и прошел через все легкое донизу.

Три дня врачи стабилизировали состояние Святослава, а затем решили делать операцию.

– Ситуация была сложной: из-за расположения обломка возникала угроза удаления легкого или сильного кровотечения, – рассказал торакальный хирург Юрий Король. — Оперировали через мини-доступ в 3 см, удалили сформированные сгустки и сам обломок. Кровотечение удалось остановить. Несмотря на все риски, вмешательство прошло успешно.

Сейчас мальчик уже поправляется.

– Святославу делали уже дважды бронхоскопию, чтобы очистить легкие от сгустков, – рассказала Елена. — Он делает все, как советуют врачи: дыхательную гимнастику, двигается. Надеемся, что все закончится хорошо, и мы вернемся домой и встретимся с родными.

У Святослава есть еще два брата: старший 28-летний брат на Киевщине пропал без вести, семья не теряет надежды отыскать его, средний — 25-летний в Киеве, а отец — в Лисичанске, связь с ним пропала еще в день ранения мальчика.

Не могут мама с сыном связаться с другими родными. Невестка Елены с двумя маленькими детьми – в Сумах.

По всем им прошлась война, нанесла страшные раны, как физические, так и душевные.

Надеемся, им удастся собраться вместе и отпраздновать победу и выздоровление.

Источник: Первое медобъединение Львова