Обстріл, важке поранення 13-річного Святослава, 10 днів боротьби за його життя у реанімації, довга дорога із Бахмута до Львова – за останні тижні мама Олена із сином пройшли крізь справжнє пекло.

4-сантиметровий уламок снаряду потрапив у праву легеню Святослава під час обстрілу в Лисичанську.

Так росіяни святкували “день пабєди” 9 травня на Донбасі. Тоді мама, батько та син саме поверталися від бабусі з міста у свій приватний будинок на околиці. Вони навіть не встигли зайти на подвір’я дому, як почався обстріл.

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Святослав отримав мінно-вибухове поранення: уламок потрапив у шию над правою ключицею, пройшов через усю легеню і зупинився над діафрагмою у нижніх її сегментах.

Мама, молодша медична сестра місцевої Лисичанської лікарні, рукою закрила рану сина та надала першу невідкладну допомогу. Викликати швидку вони не могли, тому що у Лисичанську уже місяць як не було зв’язку. Сусід відвіз їх до військових медиків, а ті доправили до лікарні у Бахмут.

– У Бахмуті зробили обстеження і сказали, що поранення важке, потрібно оперувати, а у них немає такої можливості. Потрібно їхати у велику клініку, – розповіла Олена. – Нас завантажили у медичний потяг, де було багато іноземних лікарів, і в реанімаційному вагоні доправили до Львова.

Хлопчика прийняли у дитячій лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова.

– Така травма є смертельною, – сказав дитячий хірург Дмитро Грицак. – Це диво, що він вижив. Уламок снаряда був великий і пройшов через усю легеню донизу.

Три дні лікарі стабілізували стан Святослава, а потім вирішили робити операцію.

– Ситуація була складною: через розташування уламку виникала загроза видалення легені або сильної кровотечі, – розповів торакальний хірург Юрій Король. – Оперували через мінідоступ у 3 см, видалили сформовані згустки та сам уламок. Кровотечу вдалося зупинити. Попри усі ризики, втручання пройшло успішно.

Зараз хлопчик уже одужує.

– Святославу робили уже двічі бронхоскопію, щоб очистити легені від згустків, – розповіла Олена. – Він робить усе, як радять лікарі: дихальну гімнастику, рухається. Сподіваємось, що все закінчиться добре, і ми повернемось додому та зустрінемося з рідними.

У Святослава є ще двоє братів: старший 28-річний брат на Київщині зник безвісти, сім’я не втрачає надії відшукати його, середній – 25-річний у Києві, а батько – у Лисичанську, зв’язок із ним зник ще у день поранення хлопчика.

Не можуть мама з сином зв’язатися і з іншими рідними. Невістка Олени з двома маленькими дітьми – в Сумах.

По всіх них пройшлася війна, завдала страшних ран, як фізичних, так і душевних.

Сподіваємось, їм вдасться зібратися разом і відсвяткувати перемогу і одужання.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова