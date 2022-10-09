Как упростить процесс адаптации к учебному заведению в иноязычной стране, рассказала детский и семейный психолог Светлана Ройз.

— Наши дети и так травмированы событиями и переменами, которые принесла в их жизнь война. Поэтому особенно нуждаются в нашей поддержке и заботе в период привыкания к заграничной школе, — отмечает психолог.

По ее словам, это нормально, когда сначала сложно. И призывает родителей напоминать об этом ребенку, заверять, что будут помогать, если это потребуется.

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Десять шагов, чтобы облегчить учебу за границей

1. Знакомство с территорией. Важно узнать, где в школе расположены туалет, столовая, классы, спортзал. Это придаст уверенность и снимет хотя бы напряжение из-за дезориентации.

2. Знание = сила. Познакомьтесь сами и по возможности познакомьте ребенка с учителями, директором школы и другими лицами, с которыми будет контактировать школьник во время учебы. Выясните и расскажите ребенку, к кому из взрослых в школе он может обратиться за помощью в случае необходимости.

3. Особые потребности. Если у ребенка есть какие-либо особые потребности, например, относительно рациона, состояния здоровья, поведенческих особенностей, обязательно расскажите об этом преподавателю и/или директору школы.

4. Выяснение и соблюдение правил. Чтобы легче адаптироваться и чувствовать себя своим в коллективе, следует узнать правила учебного заведения и класса. Выясните, например, что обычно дети приносят на перекус, какие есть требования к одежде, сменной обуви и т.д. Узнайте, как происходит обмен информацией между учителем и родителями, что делать, если ребенок пропускает занятия.

5. Контакт с давними друзьями. Если ребенок скучает по одноклассникам из своей украинской школы, помогите ему поддерживать общение с ними. Объясните подростку, что переход в новую школу не предательство украинских друзей, однако обогащение новыми контактами.

6. Умеренные ожидания. Ребенок, переживающий стресс, может быть рассеян, ему сложно поддерживать концентрацию внимания. Поэтому родителям важно подчеркивать, что они понимают, как ему сейчас трудно, что уверены в том, что он справится. Сейчас точно не время требовать идеальности и перфекционизма. Вместо этого следует адаптироваться с наименьшими последствиями для психического состояния как школьника, так и родителей.

7. Празднование достижений и побед. Спрашивайте ребенка о том, что сегодня было его новой победой. Какие трудности постигли и как он с этим справился. Просите записывать все, что кажется новым и ценным. Отмечайте все успехи и малейшие достижения вашего школьника.

8. Коммуникативные навыки. Для ребенка важно быть принятым в коллективе. Если у школьника сложности в общении, он не может сам попросить о помощи – попрактикуйтесь делать это дома. При необходимости можно подготовить карточки с картинками и словами с самыми главными потребностями (например, “плохо себя чувствую”, “хочу пить”, “в туалет”, “не понимаю” и т.д.). Это важно, чтобы ребенок не чувствовал себя беспомощным из-за невозможности объяснить что-либо.

9. Защита пространства и позиции. При необходимости следует предупредить директора (или учителя) о том, что вашему ребенку сейчас может быть трудно учиться вместе с детьми из России. Это ведь может нарушать контур безопасности. Важно корректно объяснить, что вы внимательны к правам всех детей, но для украинских детей, переживших опыт войны, особенно важно чувствовать себя в безопасности.

10. Вещи силы или поддерживающий тыл. Можно брать с собой в школу какую-нибудь небольшую вещь (к примеру, браслет, фотографию, небольшую игрушку), которая связана с близкими людьми, создает положительные эмоции. Также у школьника обязательно должен быть записан ваш текущий адрес, имя и телефоны родных.

По словам психолога, основные маркеры процесса адаптации: сон, прием пищи, настроение, самооценка. Если вы видите нормализацию в этих сферах, значит адаптация успешна.

Также хорошими показателями есть то, что ребенок рассказывает о школе, о новых знакомствах и хочет идти в школу.