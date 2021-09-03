Нужны ли ребенку поливитамины? В каком виде их лучше давать и как понять, каких именно витаминов ему не хватает? С этими и другими очень популярными среди родителей вопросами Факты ICTV обратились к семейному врачу поликлиники Оболонского района Киева Людмиле Сердюк.

— Вопросы по поводу витаминов особенно актуализировались в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Обеспокоенные мамы видят в этом способ укрепления иммунной системы ребенка, — отметила Людмила Сердюк.

По словам терапевта общей практики, ко всякого рода витаминным комплексам, которые сегодня в широком ассортименте представлены на аптечных прилавках, нужно относится со здоровым недоверием. Понимая, что, во-первых, сами по себе мультивитамины не решат проблемы плохого самочувствия ребенка.

Во-вторых, эффективнее наладить полноценное питание детей, чтобы они получали все необходимое для их роста и развития из еды, а не из ярких аптечных упаковок и флаконов, сколь бы заманчиво их производители не обещали мега позитивный результат.

Но как все же понять, каких именно витаминов и минералов не хватает ребенку? Назовем самые распространенные дефициты.

Железо

Недостаток железа является одним из наиболее распространенных у детей всех возрастов. Особенно он актуален для недоношенных деток, младенцев на грудном вскармливании, малышей, которые пьют много молока, растущих подростков и девочек во время менструации.

Очень низкое содержание железа может повлиять на неврологическое развитие и привести к железодефицитной анемии, из-за которой ребенок будет бледным, вялым, с постоянными жалобами на головную боль и утомляемость.

Есть много продуктов, богатых железом, включая яйца, мясо индейки и курицы, печень, рыбу.

Железо также содержится в темно-зеленых листовых овощах, бобовых, семенах и сухофруктах. Важно: железо, содержащееся в растительной пище, лучше усваивается, если его подавать одновременно с витамином С. Так что бобы, к примеру, лучше заправить нарезанными помидорами, а брокколи или болгарский перец полезнее обмакнуть в хумус.

Витамин D

Витамин D — это жирорастворимый витамин, важный для роста и развития костей, а также для предотвращения заболевания, называемого рахитом.

Общеизвестно, что организм может сам вырабатывать витамин D, для этого ему необходим солнечный свет необходим. Но педиатрическая практика показывает, что независимо от того, где живет ребенок и сколько времени он проводит на солнышке, ему все равно понадобится принимать внутрь некоторое количество витамина D.

Младенцам, находящимся на грудном вскармливании, необходим дополнительный витамин D, поскольку он не так-то легко усваивается из грудного молока.

Для детей старшего возраста пищевые источники витамина D включают говядину, печень, яйца и рыбу (например, лосось), а также продукты, обогащенные витамином D, включая злаки, молочные продукты (например, молоко и йогурт) и немолочное молоко (например, соевое или миндальное).

Кальций

Кальций — это минерал, который важен для прочности костей и зубов, а также для работы мышц, сердца и нервной системы.

Молочные продукты (например, сыр, йогурт и молоко), а также немолочное молоко являются очень хорошими источниками кальция.

Довольно богаты на кальций морепродукты, темно-зеленые листовые овощи, тофу, бобовые, миндаль и сушеные фрукты. Многие крупы и хлеб также обогащены этим минералом.

Так что, как видите, особенных проблем с составлением полезного и питательного ежедневного рациона для вашего ребенка возникнуть не должно, поскольку речь идет о доступных и довольно популярных продуктах.

Если вас все же беспокоит общий режим питания вашего ребенка, в этом случае лучше обратиться к вашему семейному врачу, чтобы вместе с ним разобраться, нужны ли ребенку дополнительные пищевые добавки и поливитамины в том числе.