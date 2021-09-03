Чи потрібні дитині полівітаміни? В якому вигляді їх краще давати і як зрозуміти, яких саме вітамінів їй не вистачає? З цими та іншими дуже популярними серед батьків питаннями Факти ICTV звернулися до сімейного лікаря поліклініки Оболонського району Києва Людмили Сердюк.

– Питання з приводу вітамінів особливо актуалізувалися у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції. Стурбовані мами бачать у цьому спосіб зміцнення імунної системи дитини, – зазначила Людмила Сердюк.

За словами терапевта загальної практики, до всякого роду вітамінних комплексів, які сьогодні в широкому асортименті представлені на аптечних прилавках, потрібно відноситься зі здоровою недовірою. Розуміючи, що, по-перше, самі по собі мультивітаміни не вирішать проблеми поганого самопочуття дитини.

По-друге, ефективніше налагодити повноцінне харчування дітей, щоб вони отримували все необхідне для їх зростання і розвитку з їжі, а не з яскравих аптечних упаковок і флаконів, як би заманливо їх виробники не обіцяли мега позитивний результат.

Але як все ж зрозуміти, яких саме вітамінів і мінералів не вистачає дитині? Назвемо найпоширеніші дефіцити.

Залізо

Недолік заліза є одним з найбільш поширених у дітей різного віку. Особливо він актуальний для недоношених діток, немовлят на грудному вигодовуванні, малюків, які п’ють багато молока, зростаючих підлітків і дівчаток під час менструації.

Дуже низький вміст заліза може вплинути на неврологічний розвиток і привести до залізодефіцитної анемії, через яку дитина буде бліда, млява, з темними колами під очима, постійними скаргами на головний біль і стомлюваність.

Є багато продуктів, багатих залізом, включаючи яйця, м’ясо індички і курки, печінку, рибу.

Залізо також міститься в темно-зелених листових овочах, бобових, насінні і сухофруктах. Важливо: залізо, що міститься в рослинній їжі, краще засвоюється, якщо його подавати одночасно з вітаміном С. Так, боби, наприклад, краще заправити нарізаними помідорами, а брокколі або болгарський перець корисніше вмочити в хумус.

Вітамін D

Вітамін D – це жиророзчинний вітамін, важливий для росту і розвитку кісток, а також для запобігання захворювання, званого рахітом.

Загальновідомо, що організм може сам виробляти вітамін D, для цього йому необхідне сонячне світло. Але педіатрична практика показує, що незалежно від того, де живе дитина і скільки часу вона проводить на сонечку, їй все одно знадобиться приймати всередину деяку кількість вітаміну D.

Немовлятам, які перебувають на грудному вигодовуванні, необхідний додатковий вітамін D, оскільки він не так-то легко засвоюється з грудного молока.

Для дітей старшого віку харчові джерела вітаміну D включають яловичину, печінку, яйця і рибу (наприклад, лосось), а також продукти, збагачені вітаміном D, включаючи злаки, молочні продукти (наприклад, молоко і йогурт) і немолочне молоко (наприклад, соєве або мигдальне).

Кальцій

Кальцій – це мінерал, який важливий для міцності кісток і зубів, а також для роботи м’язів, серця і нервової системи.

Молочні продукти (наприклад, сир, йогурт і молоко), а також немолочне молоко є дуже хорошими джерелами кальцію.

Досить багаті на кальцій морепродукти, темно-зелені листові овочі, тофу, бобові, мигдаль і сушені фрукти. Багато круп і хліб також збагачені цим мінералом.

Так що, як бачите, особливих проблем зі складанням корисного і поживного щоденного раціону для вашої дитини виникнути не повинно, оскільки мова йде про доступні і досить популярні продукти.

Якщо вас все ж турбує загальний режим харчування вашої дитини, в цьому випадку краще звернутися до вашого сімейного лікаря, щоб разом з ним розібратися, чи потрібні дитині додаткові харчові добавки і полівітаміни в тому числі.