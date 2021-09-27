В течение первого года жизни ребенок активно развивается физически. Малыши хотят исследовать дом на своих ногах. Поэтому дети тянутся к родителям и просят походить с ними для того, чтобы увидеть что-то новое и интересное.

Однако родители не всегда могут быть рядом и носить ребенка на руках, поэтому используют ходунки. На них малыш сам может перемещаться по дому.

Врач-педиатр Юлия Самофал утверждает, что ходунки часто привлекают внимание родителей как способ научить ребенка ходить и развлечь себя. Но они не всегда понимают, что на самом деле ходунки могут быть опасными для малыша.

По статистике Великобритании, 40% детей, использовавших ходунки, получили травмы.

Врач утверждает, что Американская академия педиатрии призывает запретить производство и продажу детских ходунков. А в Канаде, согласно законодательству, с 2004 года запрещено производить, импортировать, рекламировать или продавать детские ходунки. В большинстве стран есть рекомендации по ограничению использования ходунков.

Почему не стоит их использовать

По словам врача, пока ребенок самостоятельно не встал на ножки и не пошел, он не готов ходить. А значит, нельзя ни ходить с ним за руки, ни ставить его в ходунки.

— Это искажает походку из-за неправильного перераспределения массы, ребенок не чувствует и не управляет своим телом. Использование ходунков может задержать начало ходьбы у ребенка и нарушить походку, — утверждает Самофал.

Также есть риск травм и отравлений. Ребенок в ходунках передвигается значительно быстрее, родители могут не успевать замечать и уберечь его. Если в доме есть ступеньки, ребенок может скатиться и получить серьезные травмы, может потянуть на себя тяжелые предметы, скатерть с посудой, уронить на себя горячие кухонные принадлежности, может перевернуться в ванну, бассейн и утонуть.

Педиатр уверена, что развлекать ребенка можно и без ходунков. Например, есть стационарные (неподвижные) игровые центры, игровые манежи, коврики, площадки и стулья.

— Когда ребенок научился самостоятельно стоять и делает первые шаги, вы можете предложить ему коляски, толокары, которые он будет толкать перед собой. Это безопасно, но тоже нуждается в присмотре родителей, — добавила она.

Факты ICTV также рассказали о том, как мотивировать ребенка к обучению. В материале психолог дала советы родителям, как побудить ребенка заинтересоваться учебой.

Источник: Юлия Самофал