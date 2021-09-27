Протягом першого року життя дитина активно розвивається фізично. Малюки хочуть досліджувати будинок на своїх ніжках. Тому діти тягнуться до батьків та просять походити з ними для того, щоб побачити щось нове і цікаве.

Проте батьки не завжди можуть бути поруч та носити дитину на руках, тому використовують ходунки. На них малюк сам може переміщатися домівкою.

Лікар-педіатр Юлія Самофал стверджує, що ходунки часто привертають увагу батьків як спосіб навчити дитину ходити та розважити себе. Але вони не завжди розуміють, що насправді ходунки можуть бути небезпечними для малюка.

За статистикою Великої Британії, 40% дітей, які використовували ходунки, отримали травми.

Лікар стверджує, що Американська академія педіатрії закликає заборонити виробництво та продаж дитячих ходунків. А у Канаді, згідно з законодавством, з 2004 року заборонено виготовляти, імпортувати, рекламувати або продавати дитячі ходунки. В більшості країн є рекомендації щодо обмеження використання ходунків.

Чому не варто їх використовувати

За словами лікаря, поки дитина самостійно не стала на ніжки й не пішла, вона не готова ходити. А отже, не можна ні ходити з нею за руки, ані ставити її в ходунки.

– Це спотворює ходу через неправильний перерозподіл маси, дитина не відчуває і не керує своїм тілом. Використання ходунків може затримати початок ходьби у дитини та порушити ходу, – стверджує Самофал.

Також є ризик травм і отруєнь. Дитина у ходунках пересувається значно швидше, батьки можуть не встигати помічати та вберегти її. Якщо в будинку є сходинки, дитина може скотитися та отримати серйозні травми, може потягнути на себе важкі предмети, скатертину з посудом, стягнути на себе гаряче кухонне приладдя, може перевернутись у ванну, басейн і втопитися. ⠀

Педіатр запевнила, що розважати дитину можна і без ходунків. Наприклад, є стаціонарні (нерухомі) ігрові центри, ігрові манежі, килимки, майданчики та стільці.

– Коли дитина навчилась самостійно стояти і робить перші кроки, ви можете запропонувати їй візочки, толокари, які вона штовхатиме перед собою. Це безпечно, але теж потребує нагляду батьків, – додала вона.

Факти ICTV також розповіли про те, яке мотивувати дитину до навчання. У матеріалі психолог дала поради батькам, як спонукати дитину зацікавитися навчанням.

Джерело: Юлія Самофал