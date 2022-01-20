Очень часто родители заставляют детей доедать приготовленный завтрак, обед или ужин. Они используют фразы “А кто будет за тобой доедать”, “В последней ложке все здоровье”, “Не вырастешь, если так будешь есть”, “Этот кусочек за тобой ночью будет бегать”.

Однако это только вид пищевого насилия, отметила педиатр Лидия Бабич.

— Я думаю, что заставлять ребенка доедать — это вид пищевого насилия. Может, с добрыми намерениями или по каким-либо другим причинам. Но добра от этого не будет, — говорит Лидия Бабич.

По ее словам, от этого ребенок не станет лучше есть. В то же время дома будут возникать ссоры из-за этого, ведь ребенок через силу будет заставлять себя есть.

— Возможно, будет есть через силу, чтобы избежать ссоры. Или чтобы оставили в покое. Или чтобы не чувствовать вины, что огорчил маму. Она старалась, надо глотать. Даже через силу. Чтобы не расстраивать, — добавляет педиатр.

Она советует не заставлять детей есть, когда они этого не хотят.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от педіатр МЦ Педіатрія з любов’ю (@lidiababich)

В будущем это может угрожать развитием расстройств пищевого поведения.