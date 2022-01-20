Дуже часто батьки змушують дітей доїдати приготований сніданок, обід чи вечерю. Вони використовують фрази “А хто буде за тобою доїдати”, “В останній ложці все здоров’я”, “Не виростеш, якщо так їстимеш”, “Цей шматочок за тобою вночі бігатиме”.

Проте це лише є видом харчового насильства, зазначила педіатр Лідія Бабич.

– Я думаю, що змушувати дитину доїдати – це вид харчового насильства. Може, з добрими намірами чи з яких-небудь інших міркувань. Але добра від цього не буде, – говорить Лідія Бабич.

За її словами, від цього дитина не почне краще їсти. Водночас вдома виникатимуть сварки через це. Бо дитина силоміць змушуватиме себе їсти.

– Можливо, буде їсти через силу, щоб уникнути сварки. Або щоб дали спокій. Або щоб не відчувати провини, що засмутив маму. Бо вона старалась, треба ковтати. Навіть через силу. Щоб не засмучувати, – додає педіатр.

Вона радить не змушувати дітей їсти, коли вони цього не хочуть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от педіатр МЦ Педіатрія з любов’ю (@lidiababich)

У майбутньому це може загрожувати розвитком розладів харчової поведінки.