Специалисты Министерства здравоохранения Украины сформулировали несколько основных рекомендаций по поддержанию здорового веса ребенка.

По прогнозам Всемирной федерации по борьбе с ожирением, большинство населения мира (51%, или более 4 млрд человек) к 2035 году будет иметь избыточный вес или ожирение, а количество детей с ожирением может возрасти более чем вдвое.

— Ожирение в младенческом возрасте создает риски для здоровья в будущем. В то же время, ответственные за здоровье ребенка взрослые, родители, опекуны, врачи и учителя, могут помочь детям поддерживать здоровый вес, — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что для того чтобы ребенок придерживался принципов рационального питания, нужно, чтобы их также соблюдали и в семье. Эти принципы довольно просты:

достаточное количество овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов;

употребление молока или молочных продуктов с пониженной жирностью (но не обезжиренных);

потребление нежирного мяса, птицы, рыбы, чечевицы и бобов;

обильное питье чистой воды в течение дня, ограничение сладких напитков;

понижение потребления сахара и насыщенных жиров.

Полноценный сон

Небольшое количество сна повышает риски развития ожирения. Чем меньше мы спим, тем больше едим и становимся менее физически активными. Дети нуждаются в том, чтобы спать больше взрослых, и убедитесь, что количество сна вашего ребенка совпадает с возрастными рекомендациями.

Кроме того, соблюдайте гигиену сна: никаких гаджетов в постели и не менее 30 мин ко сну, темное помещение с оптимальной температурой и влажностью.

Достаточное количество физической активности

ВОЗ рекомендует от 150 до 300 минут умеренной и интенсивной аэробной активности в неделю для взрослых и 60 минут в день для детей и подростков.

Ограничьте время, когда дети смотрят телевизор или играют в смартфоне, поощряйте их к активным интересным занятиям, самостоятельным или в вашей компании.

Специалисты центров контроля и профилактики болезней США (CDC) отмечают : главное в работе с детьми с избыточным весом – снизить скорость набора веса, обеспечивая при этом нормальный рост и развитие. Не следует назначать детям диету для снижения веса без консультации с врачом.

Помните, дети подражают взрослым. Станьте примером для своих детей, чтобы дать им шанс на здоровое будущее.