Фахівці Міністерства охорони здоров’я України сформулювали кілька основних рекомендацій щодо підтримання здорової ваги дитини.

За прогнозами Всесвітньої федерації по боротьбі з ожирінням, більшість населення світу (51%, або понад 4 млрд осіб) до 2035 року матиме надлишкову вагу або ожиріння, а кількість дітей з ожирінням може зрости більш ніж удвічі.

– Ожиріння в дитячому віці створює ризики для здоров’я в майбутньому. Водночас, відповідальні за здоров’я дитини дорослі, батьки, опікуни, лікарі та вчителі, можуть допомогти дітям підтримувати здорову вагу, – йдеться в повідомленні.

Експерти наголошують, що для того щоб дитина дотримувалася принципів раціонального харчування, потрібно, щоб їх також дотримувалися і в родині. Ці принципи досить прості:

достатня кількість овочів, фруктів і цільнозернових продуктів;

вживання молока або молочних продуктів зі зниженою жирністю (але не знежирених);

споживання нежирного м’яса, птиці, риби, сочевиці та бобів;

рясне пиття чистої води протягом дня, обмеження солодких напоїв;

зниження споживання цукру і насичених жирів.

Повноцінний сон

Невелика кількість сну підвищує ризики розвитку ожиріння. Що менше ми спимо, то більше їмо і стаємо менш фізично активними. Діти потребують того, щоб спати більше за дорослих, і переконайтеся, що кількість сну вашої дитини збігається з віковими рекомендаціями.

Крім того, дотримуйтеся гігієни сну: жодних гаджетів у ліжку та щонайменше 30 хв до сну, темне приміщення з оптимальною температурою та вологістю.

Достатня кількість фізичної активності

ВООЗ рекомендує від 150 до 300 хвилин помірної та інтенсивної аеробної активності на тиждень для дорослих і 60 хвилин на день для дітей та підлітків. Обмежте час, коли діти дивляться телевізор або грають у смартфоні, заохочуйте їх до активних цікавих занять, самостійних або у вашій компанії.

Фахівці центрів контролю та профілактики хвороб США (CDC) наголошують: головне в роботі з дітьми з надмірною вагою – знизити швидкість набору ваги, забезпечуючи водночас нормальний ріст і розвиток. Не слід призначати дітям дієту для зниження ваги без консультації з лікарем.

Пам’ятайте, діти наслідують дорослих. Станьте прикладом для своїх дітей, щоб дати їм шанс на здорове майбутнє.