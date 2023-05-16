Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Діти

Дати шанс на здорове майбутнє: як підтримувати здорову вагу дитини

16 Травня 2023, 08:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України сформулювали кілька основних рекомендацій щодо підтримання здорової ваги дитини.

За прогнозами Всесвітньої федерації по боротьбі з ожирінням, більшість населення світу (51%, або понад 4 млрд осіб) до 2035 року матиме надлишкову вагу або ожиріння, а кількість дітей з ожирінням може зрости більш ніж удвічі.

– Ожиріння в дитячому віці створює ризики для здоров’я в майбутньому. Водночас, відповідальні за здоров’я дитини дорослі, батьки, опікуни, лікарі та вчителі, можуть допомогти дітям підтримувати здорову вагу, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
мальчикДіти та стрес: поради батькам, як зміцнити нервову систему малюків

Експерти наголошують, що для того щоб дитина дотримувалася принципів раціонального харчування, потрібно, щоб їх також дотримувалися і в родині. Ці принципи досить прості:

  • достатня кількість овочів, фруктів і цільнозернових продуктів;
  • вживання молока або молочних продуктів зі зниженою жирністю (але не знежирених);
  • споживання нежирного м’яса, птиці, риби, сочевиці та бобів;
  • рясне пиття чистої води протягом дня, обмеження солодких напоїв;
  • зниження споживання цукру і насичених жирів.

Повноцінний сон

Невелика кількість сну підвищує ризики розвитку ожиріння. Що менше ми спимо, то більше їмо і стаємо менш фізично активними. Діти потребують того, щоб спати більше за дорослих, і переконайтеся, що кількість сну вашої дитини збігається з віковими рекомендаціями.

Крім того, дотримуйтеся гігієни сну: жодних гаджетів у ліжку та щонайменше 30 хв до сну, темне приміщення з оптимальною температурою та вологістю.

Достатня кількість фізичної активності

ВООЗ рекомендує від 150 до 300 хвилин помірної та інтенсивної аеробної активності на тиждень для дорослих і 60 хвилин на день для дітей та підлітків. Обмежте час, коли діти дивляться телевізор або грають у смартфоні, заохочуйте їх до активних цікавих занять, самостійних або у вашій компанії.

Фахівці центрів контролю та профілактики хвороб США (CDC) наголошують: головне в роботі з дітьми з надмірною вагою – знизити швидкість набору ваги, забезпечуючи водночас нормальний ріст і розвиток. Не слід призначати дітям дієту для зниження ваги без консультації з лікарем.

Пам’ятайте, діти наслідують дорослих. Станьте прикладом для своїх дітей, щоб дати їм шанс на здорове майбутнє.

Джерело
МОЗ
Теги
Батьки дитяче харчування Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь