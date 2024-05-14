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Дети

Дети стали значительно активнее: в Китае успешно борются с сидячим образом жизни

14 мая 2024, 09:14
Ольга Боднарчук редактор
діти, комп'ютер
Источник: Pexels

Первый в своем роде закон об уменьшении сидячего образа жизни в Китае сделал школьников более активными примерно на 13,8%.

Закон регулирует доступ детей к онлайн-играм и объемы домашнего задания.

Закон об уменьшении сидячего образа жизни: эффективность

Ученые проанализировали данные об активности около 100 тыс. детей.

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Анализ эффективности показал, что через месяц после введения закона в действие, школьники стали более активными. Время, которое они проводили перед экраном, сократилось на 6,4%.

Теперь ученики в 1,2 раза чаще достигают международных рекомендаций по экранному времени.

Дети в 2,8 раза чаще стали укладываться в рекомендованное время, чтобы выполнить домашние задания.

Наиболее заметными были результаты среди учеников старших классов и городских школьников.

Ученые считают, что другие страны могут перенять подобную практику от Китая.

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Источник: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

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