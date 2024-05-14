Перший у своєму роді закон про зменшення сидячого способу життя у Китаї зробив школярів більш активними приблизно на 13,8%.

Закон регулює доступ дітей до онлайн-ігор та обсяги домашнього завдання.

Закон про зменшення сидячого способу життя: ефективність

Учені проаналізували дані про активність близько 100 тис. дітей.

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Аналіз ефективності показав, що через місяць після введення закону в дію, школярі стали більш активними. Час, який вони проводили перед екраном, скоротився на 6,4%.

Тепер учні в 1,2 рази частіше досягають міжнародних рекомендацій щодо екранного часу.

Діти у 2,8 рази частіше почали вкладатися у рекомендований час, щоб виконати домашні завдання.

Найбільш помітними були результати серед учнів старших класів та міських школярів.

Науковці вважають, що інші країни можуть перейняти подібну практику від Китаю.

Джерело: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity