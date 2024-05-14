Перший у своєму роді закон про зменшення сидячого способу життя у Китаї зробив школярів більш активними приблизно на 13,8%.
Закон регулює доступ дітей до онлайн-ігор та обсяги домашнього завдання.
Закон про зменшення сидячого способу життя: ефективність
Учені проаналізували дані про активність близько 100 тис. дітей.
Аналіз ефективності показав, що через місяць після введення закону в дію, школярі стали більш активними. Час, який вони проводили перед екраном, скоротився на 6,4%.
Тепер учні в 1,2 рази частіше досягають міжнародних рекомендацій щодо екранного часу.
Діти у 2,8 рази частіше почали вкладатися у рекомендований час, щоб виконати домашні завдання.
Найбільш помітними були результати серед учнів старших класів та міських школярів.
Науковці вважають, що інші країни можуть перейняти подібну практику від Китаю.
Джерело: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity