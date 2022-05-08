Война негативно отразилась на состоянии всех людей: взрослых и детей, здоровых и не очень. Но есть особенные детки, которые живут в своем мире и по своему реагируют на окружающую действительность — дети с аутизмом. Что они чувствуют, понимают ли, что происходит и как реагируют на страшные события? Что делать их родителям, которые иногда годами выстраивали отношения со своими малышами, и вдруг все рухнуло.

Педиатр Евгений Комаровский в своем Telegram публикует письмо своей подписчицы Анны о том, как вести себя с детками, страдающими аутизмом, в это тяжелое время.

Во время войны и тяжело, и страшно, а этим деткам страшнее в 10 раз. Ведь они очень зависимы: от окружающих их людей, бытовых предметов, обстановки в целом.

У детей с аутизмом очень развита чувствительность. Любой резкий звук, яркий свет, прикосновение болезненны для них. Если для обычных людей пение птиц — приятные звуки, то для них это может звучать как сирена.

А еще они очень любят стабильность, любая смена рутины для них — сильнейший стресс. Они боятся новых людей в их окружении. Им страшно, что их не поймут или обидят. Если это невербальные детки, у них есть свои способы сообщить о своих желаниях — это методы, опробованные на маме и папе: укусить, привлекая внимание, положить руку родителя на нужный им предмет. Например, если ребенок принесет вам чашку, значит он хочет чтобы ему налили чай, а сковородка и картошка в их руках означает, то ребенок хочет жареной картошки.

Малышу страшно, что незнакомый человек сделает ему не такой сэндвич или не положит сыр. Тогда ребенок не будет есть, устроит истерику и останется голоден.

С такими детьми очень сложно и в обычной обстановке, а во время войны и подавно. Поэтому наберитесь еще больше терпения и мужества, чтобы пережить тяжелые времена.

1. Если в вашей местности проходят боевые действия, слышно взрывы, попробуйте надеть на ребенка наушники и включите любимую музыку вашего сынишки или дочки, можно мультики. Попробуйте также укутать чем-то тяжелым. Вдруг у вас в доме найдется старинное ватное одеяло, оно тоже подойдет. Можно взять пододеяльник и набить его одеждой, главное, чтобы все это было увесистым.

Если малыш испугался и кричит, прижмите его к себе покрепче, закройте ему ушки, даже если он вырывается, кусается, царапается, потерпите пожалуйста, ведь ему очень очень страшно.

2. Если вам нужно эвакуироваться, обязательно возьмите любимые вещи ребенка. Это может быть все что угодно, вы же знаете, что он любит. Например, подолгу крутит в руках и разглядывает плечики для одежды, или любит жевать шнурки, или не может уснуть без влажной салфетки в руке.

Если есть возможность, прихватите его столовые приборы, ребенок просто может отказаться кушать не со своей тарелки, или пить не своей чашки.

3. Война может сильно обострить восприятие аутиста. И если раньше он был согласен выпить лекарственный сироп с ложки, то сейчас вы даже щипцами не раскроете его рот. Попробуйте размять таблетки и смешать их с едой, а сироп — с соком. Но нужно контролировать, чтобы все было съедено и выпито до конца, к сожалению во время войны это очень сложно. Поэтому ещё лучше по возможности, заменить некоторые лекарства на свечи (например, жаропонижающие) это 100 % попадания в тело и быстрое всасывание. Но пожалуйста, проконсультируйтесь по возможности с вашим врачом, о правильной замене, о дозах, времени, и о том что лучше всего для вашего ребенка.

И помните, ваш ребенок вас очень любит, и даже если он холоден внешне, кусается, царапается, отталкивает вас, все равно знайте — вы для него Вселенная. Не позволяйте другим людям, которые косо смотрят на него или говорят, что-либо неприятное, изменить ваше отношение к этому человечку, он важнее всех их, проходящих мимо.

Источник: Евгений Комаровский