В США одобрили использование третьей дозы вакцины против коронавируса для детей от 5 до 11 лет.

Об этом сообщили в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

— Хотя в основном Covid-19, как правило, менее тяжелый у детей, чем у взрослых, но во время волны штамма Омикрон заметили, что все больше детей заболели этой инфекцией и были госпитализированы, — рассказал комиссар FDA Роберт Калифф.

FDA позволяет использовать бустерную дозу детям от 5 лет, которые получили первичную серию из двух уколов по крайней мере пять месяцев назад.

Чтобы третью дозу начали использовать, для этого также понадобится окончательная рекомендация Центров по контролю и профилактике заболеваний, которая, вероятно, появится после ключевой консультативной встречи CDC позднее на этой неделе.

В апреле компания Pfizer объявила, что ее третья доза может значительно повысить уровень нейтрализующих антител, которые дети имели против варианта Омикрон. Об этом говорится в небольшом исследовании 140 детей в возрасте от 5 до 11 лет, получивших третью прививку.

Однако большие реальные исследования, проведенные Центрами контроля и профилактики заболеваний, показали, что иммунной реакции молодежи на две дозы вакцины Pfizer хватает для защиты детей от тяжелых последствий Covid-19.

Данные из 14 штатов США, обнародованные CDC в апреле, показали, что во время вспышки штамма Омикрон 87% детей в возрасте от 5 до 11 лет, которых госпитализировали, не были вакцинированы.

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Источник: FDA