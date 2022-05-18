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Діти

Для дітей від 5 до 11 років: FDA схвалило бустерну дозу Covid-вакцини Pfizer

18 Травня 2022, 09:02
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
вакцинація дітей
Джерело: Depositphotos

У США схвалили використання третьої дози вакцини проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років.

Про це повідомили в Управлінні з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

– Хоча в основному Covid-19, як правило, менш важкий у дітей, ніж у дорослих, але під час хвилі штаму Омікрон помітили, що все більше дітей захворіли на цю інфекцію та були госпіталізовані, – розповів комісар FDA Роберт Каліфф.

FDA дозволяє використовувати бустерну дозу дітям віком від 5 років, які отримали первинну серію з двох уколів принаймні п’ять місяців тому.

Щоб третю дозу почали використовувати, для цього також знадобиться остаточна рекомендація Центрів з контролю та профілактики захворювань, яка, ймовірно, з’явиться після ключової консультативної зустрічі CDC пізніше цього тижня.

У квітні компанія Pfizer оголосила, що її третя доза може значно підвищити рівень нейтралізуючих антитіл, які діти мали проти варіанту Омікрон. Про це йдеться в невеликому дослідженні 140 дітей у віці від 5 до 11 років, які отримали третє щеплення.

Однак більші реальні дослідження, проведені Центрами контролю та профілактики захворювань, показали, що імунної реакції молоді на дві дози вакцини Pfizer вистачає для захисту дітей від важких наслідків Covid-19.

Дані з 14 штатів США, оприлюднені CDC у квітні, показали, що під час спалаху штаму Омікрон 87% дітей у віці від 5 до 11 років, які були госпіталізовані, не були вакциновані.

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Джерело: FDA

Теги
Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу, Коронавірус Covid-19, США
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