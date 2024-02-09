Комендантский час, звуки воздушной тревоги и даже взрывы — реальность, к которой за два года в Украине большинство уже привыкло. В то же время для тех, кто сейчас впервые возвращается из-за границы — это настоящий вызов. Особенно для детей, которые все это время знали о войне только из разговоров или соцсетей.

Для них первая поездка домой после 24 февраля может стать большим шоком, поэтому задача родителей — минимизировать стресс благодаря психологической подготовке. Как это сделать и чего ожидать в процессе адаптации дома, рассказывает психолог фонда Голоса детей Елена Лисовая.

Подготовьте себя и спланируйте поездку

Прежде всего убедитесь, что решение ехать в Украину — обдуманное и окончательное, и что вы лично к этому готовы. Ведь маме, которая сильно тревожится из-за этого или вообще не хочет возвращаться, будет сложно поддержать ребенка.

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Позаботьтесь о собственной психологической подготовке, почитайте о техниках самоуспокоения, при необходимости — запишитесь на несколько сессий к психологу. Взрослым крайне важно иметь осознание, что они справятся прежде всего с собой, только так они могут быть надежной опорой для ребенка.

План поездки — это опора и для вас, и для ребенка. Неважно, это короткая поездка в гости или попытка вернуться навсегда, — стоит собрать как можно больше информации. Если в Украине нет родственников или друзей, можно найти сообщества в соцсетях, чтобы выяснить вопросы безопасности, найти жилье, школу или детский сад.

Важно также понять, какие бытовые и психологические вызовы могут ждать вас после возвращения. Для этого полезно пообщаться с семьями, которые уже возвращались в Украину и могут поделиться собственным опытом и советами.

Если будет возможность сначала поехать ненадолго без ребенка — используйте это время, чтобы выяснить ситуацию на месте, а также отследить собственные реакции во время пребывания в Украине.

Учитывайте и то, будете ли вы иметь поддержку близких в городе, куда возвращаетесь. Адаптация может пройти легче, если рядом будет кто-то из родственников или друзей. Также позаботьтесь о социальном круге для ребенка.

Если же вы переезжаете в новый регион, где нет друзей или родственников его возраста, попробуйте найти психосоциальную помощь, кружки или мастер-классы, где ребенок сможет социализироваться. Социальная поддержка — это один из факторов, который может обезопасить от негативных психологических сдвигов.

Конечно, рассчитывать на то, что ваш план сработает на 100%, не стоит. Но скорректировать его всегда легче, чем полностью импровизировать на месте.

В то же время важно подготовить так называемый план отступления. Вдруг адаптация в Украине будет сложной или ситуация с безопасностью значительно ухудшится, позаботьтесь о том, чтобы сохранить возможность вернуться за границу, где вы находились раньше.

Не откладывайте разговор с ребенком

Как только решение принято — расскажите об этом ребенку. Важно, чтобы у него было какое-то время побыть с этой информацией, поэтому лучше провести этот разговор заблаговременно.

Прежде всего акцентируйте на положительном. Объясните, почему вы возвращаетесь, что вас ждет дома. Дайте понимание — это кратковременная поездка в гости или попытка вернуться навсегда. Важно выяснить реакцию сына или дочери на эту идею. Даже в четыре-пять лет ребенок уже будет иметь свое отношение к этому. Так вы будете понимать, с какими страхами, возможно, стоит поработать.

Я советую заранее проговорить с ребенком план, который вы наработали, и рассказать, что вас может ждать в Украине: сколько и где вы будете останавливаться, как будете проводить время, с кем увидитесь.

Отдельно уделите внимание вопросам безопасности, дайте заранее послушать звук сирены. Да, это неприятный звук, но хуже, если он станет для ребенка полной неожиданностью. Акцентируйте на том, что это хороший сигнал, благодаря которому защитники сообщают, что нужно перейти в укрытие и быть в безопасности.

Стоит заранее предупредить ребенка, что он может услышать взрывы, можно даже включить запись с этим звуком. Это поможет подготовиться к новой реальности.

В то же время очень важно не нагнетать в разговоре с ребенком и не провоцировать вокруг этой поездки чрезмерной тревоги. Помните, что ваша уверенность и чувство контроля над ситуацией передается и ребенку.

Привлеките сына или дочь к составлению тревожного чемоданчика, выберите игрушки, которые всегда будут с ним в укрытии. С младшими можно провести игру-репетицию: что мы делаем, когда слышим сирену, и так усвоить алгоритм действий заранее.

Расскажите о новой реальности

Важно понимать, что за два года в Украине изменилась не только ситуация с безопасностью. Речь идет и об отношениях в семье, друзьях, общем контексте и атмосфере. Вы можете не узнавать множество вещей, в том числе реакции близких людей, с которыми вынужденно давно не виделись. С кем-то придется строить коммуникацию сначала или же полностью оборвать отношения — и это тоже сложный опыт, который может произойти как с вами, так и с ребенком.

Поэтому об этом также стоит поговорить заранее, чтобы не формировать ложных ожиданий. Сын или дочь должны понимать, что те, с кем они ближе всего дружили до начала большого вторжения, сейчас могут уже дружить с кем-то другим, или же за это время сильно изменить свои интересы и ценности.

Обратите внимание ребенка на то, что вы с ним тоже изменились за эти два года, и это нормальный процесс приобретения нового опыта. Также объясните, что родственники, с которыми вы давно не виделись, могут вести себя сейчас по-другому. Кто-то из них, возможно, стал проявлять более острые реакции из-за влияния постоянного стресса. Проговорите, что это никак не связано с ребенком.

Если вы приняли решение о переезде, то стоит также рассказать ребенку об изменениях, которые будут связаны с его обучением, распорядком дня, личным пространством.

Потренируйте успокоение

Мы точно не можем знать, как ребенок отреагирует на поездку в Украину, и что именно станет триггером для его переживаний. Он может спокойно воспринять новость о возвращении, а уже во время пересечения границы почувствовать приступ тревоги или страха, просто увидев знак Украина.

Или же отреагировать на первую воздушную тревогу через несколько дней. Пообщайтесь об этом с ребенком, поделитесь, что тоже иногда испытываете такие эмоции, и объясните, что смелый — это не тот, кто не боится, а тот, кто знает, как справиться со своим страхом.

Скорее всего, ребенок будет иметь реакцию в спектре тревожных переживаний. И об этом также можно поговорить, еще когда вы находитесь за границей. Объясните, что тело и психика могут отреагировать по-разному, ведь за два года за границей и вы, и ребенок привыкли к совершенно другой реальности.

Расскажите о дыхательных и телесных практиках, которые успокаивают, и попробуйте их попрактиковать. Я всегда говорю своим клиентам, что в стрессе лучше всего срабатывают те навыки, которые мы натренировали в состоянии покоя. Эти антистрессовые техники легко найти в интернете даже с видеообъяснениями, и это то, чему действительно стоит уделить время.

Дайте время на адаптацию

Сделайте день возвращения домой особенным. Это может быть маленький праздник, поход в кафе или подарок-сюрприз, который будет формировать у ребенка положительную ассоциацию с этим опытом. Не стоит бить тревогу, если первая реакция на возвращение домой все-таки будет стрессовой.

Поддержите ребенка и дайте ему время на адаптацию, одновременно отмечайте динамику этих проявлений. Острая реакция на стресс преимущественно длится меньше месяца и постепенно угасает.

Ускорить стабилизацию могут и новые семейные ритуалы, или воспроизведение некоторых привычек, которые были с вами за рубежом. В то же время очень важно не забывать о базовых вещах: здоровом сне, питании, достаточном количестве воды и физической активности. Рутина — это то, что задаст рамку вашей реальности и будет способствовать быстрой адаптации.

Так же чрезвычайно нужны детские развлечения и радости: празднование дней рождения, посещение мастер-классов или арт-терапевтических групп. Такие активности можно в частности искать через различные общественные организации и фонды, которые работают во многих регионах.

А участие в мероприятиях, направленных на помощь Вооруженным силам или вынужденным переселенцам, может стать способом для ребенка почувствовать вовлеченность, эффективность и снизить тревогу. Важно рассказывать детям о том, как много людей стало в ряды ВСУ, чтобы нас защищать, — это будет формировать у них чувство безопасности и уверенности.

Впрочем, если родители посчитают, что острая реакция (плохой сон, слезы, тревожность, напряжение в теле) не проходит в течение месяца, и ее проявления не спадают, можно обратиться к детскому психологу или задействовать план Б и вернуться туда, где ребенок чувствовал себя спокойнее.