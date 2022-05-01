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Ребенка укачивает в машине? Как облегчить симптомы этого состояния

1 мая 2022, 11:46
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
дитина у машині/захитування
Источник: Depositphotos

Укачивание — это неприятное состояние, которое возникает в результате несоответствия работы вестибулярного аппарата и глаз, когда предметы двигаются, а тело нет. Больше всего страдают дети 2-8 лет и беременные.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что делать, если ребенка укачивает в машине.

Признаки укачивания:

  • плаксивость;
  • сонливость;
  • бледность;
  • тошнота и рвота;
  • учащенное дыхание и сердцебиение;
  • головокружение;
  • головная боль;
  • боль в животе.

Как облегчить симптомы укачивания

  • Посадите ребенка по ходу движения, чтобы он смотрел прямо перед собой, на неподвижные предметы, в переднее окно.
  • Обеспечьте доступ в салон свежего воздуха.
  • Если есть место, украдите ребенка на спину со слегка запрокинутой назад головой.
  • Дайте леденец с кисловатым вкусом или мятную конфету.
  • Попробуйте отвлечь, поговорить, дать любимую игрушку.
  • Не используйте гаджеты — они провоцируют состояние укачивания.
  • Давайте ребенку пить воду мелкими и частыми глотками.
  • По возможности останавливайтесь, чтобы малыш прошелся или перекусил что-то легкое.

Кроме того, перед поездкой ребенку лучше подвигаться. Желательно избегать переедания и не перевозить ребенка голодным.

В Минздраве добавили, что детские медикаментозные средства от укачивания стоит применять до начала поездки и только по назначению врача.

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