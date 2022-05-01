Укачивание — это неприятное состояние, которое возникает в результате несоответствия работы вестибулярного аппарата и глаз, когда предметы двигаются, а тело нет. Больше всего страдают дети 2-8 лет и беременные.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что делать, если ребенка укачивает в машине.
Признаки укачивания:
- плаксивость;
- сонливость;
- бледность;
- тошнота и рвота;
- учащенное дыхание и сердцебиение;
- головокружение;
- головная боль;
- боль в животе.
Как облегчить симптомы укачивания
- Посадите ребенка по ходу движения, чтобы он смотрел прямо перед собой, на неподвижные предметы, в переднее окно.
- Обеспечьте доступ в салон свежего воздуха.
- Если есть место, украдите ребенка на спину со слегка запрокинутой назад головой.
- Дайте леденец с кисловатым вкусом или мятную конфету.
- Попробуйте отвлечь, поговорить, дать любимую игрушку.
- Не используйте гаджеты — они провоцируют состояние укачивания.
- Давайте ребенку пить воду мелкими и частыми глотками.
- По возможности останавливайтесь, чтобы малыш прошелся или перекусил что-то легкое.
Кроме того, перед поездкой ребенку лучше подвигаться. Желательно избегать переедания и не перевозить ребенка голодным.
В Минздраве добавили, что детские медикаментозные средства от укачивания стоит применять до начала поездки и только по назначению врача.
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