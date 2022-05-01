Укачивание — это неприятное состояние, которое возникает в результате несоответствия работы вестибулярного аппарата и глаз, когда предметы двигаются, а тело нет. Больше всего страдают дети 2-8 лет и беременные.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что делать, если ребенка укачивает в машине.

Признаки укачивания:

плаксивость;

сонливость;

бледность;

тошнота и рвота;

учащенное дыхание и сердцебиение;

головокружение;

головная боль;

боль в животе.

Как облегчить симптомы укачивания

Посадите ребенка по ходу движения, чтобы он смотрел прямо перед собой, на неподвижные предметы, в переднее окно.

Обеспечьте доступ в салон свежего воздуха.

Если есть место, украдите ребенка на спину со слегка запрокинутой назад головой.

Дайте леденец с кисловатым вкусом или мятную конфету.

Попробуйте отвлечь, поговорить, дать любимую игрушку.

Не используйте гаджеты — они провоцируют состояние укачивания.

Давайте ребенку пить воду мелкими и частыми глотками.

По возможности останавливайтесь, чтобы малыш прошелся или перекусил что-то легкое.

Кроме того, перед поездкой ребенку лучше подвигаться. Желательно избегать переедания и не перевозить ребенка голодным.

В Минздраве добавили, что детские медикаментозные средства от укачивания стоит применять до начала поездки и только по назначению врача.