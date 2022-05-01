Захитування – це неприємний стан, який виникає в результаті невідповідності роботи вестибулярного апарату та очей, коли предмети рухаються, а тіло ні. Найбільше страждають діти 2-8 років та вагітні.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що робити, якщо дитину захитує у машині.

Ознаки захитування:

плаксивість;

сонливість;

блідність;

нудота та блювання;

прискорене дихання та серцебиття;

запаморочення;

головний біль;

біль у животі.

Як полегшити симптоми захитування

Посадіть дитину по ходу руху, щоб вона дивилася прямо перед собою, на нерухомі предмети, у переднє вікно.

Забезпечте доступ в салон свіжого повітря.

Якщо є місце, покрадіть дитину на спину зі злегка закинутою назад головою.

Дайте льодяник з кислуватим смаком або м’ятну цукерку.

Спробуйте відволікти, поговорити, дати улюблену іграшку.

Не використовуйте гаджети – вони провокують стан заколисування.

Давайте дитині пити воду дрібними і частими ковтками.

За можливості – зупиняйтеся, щоб малюк пройшовся або перекусив щось легке.

Крім того, перед поїздкою дитині краще порухатися. Бажано уникати переїдання і не перевозити дитину голодною.

У МОЗ додали, що дитячі медикаментозні засоби від захитування варто застосовувати до початку поїздки і тільки за призначенням лікаря.