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Дитину захитує у машині? Як полегшити симптоми цього стану

1 Травня 2022, 11:46
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
дитина у машині/захитування
Джерело: Depositphotos

Захитування – це неприємний стан, який виникає в результаті невідповідності роботи вестибулярного апарату та очей, коли предмети рухаються, а тіло ні. Найбільше страждають діти 2-8 років та вагітні.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що робити, якщо дитину захитує у машині.

Ознаки захитування:

  • плаксивість;
  • сонливість;
  • блідність;
  • нудота та блювання;
  • прискорене дихання та серцебиття;
  • запаморочення;
  • головний біль;
  • біль у животі.

Як полегшити симптоми захитування

  • Посадіть дитину по ходу руху, щоб вона дивилася прямо перед собою, на нерухомі предмети, у переднє вікно.
  • Забезпечте доступ в салон свіжого повітря.
  • Якщо є місце, покрадіть дитину на спину зі злегка закинутою назад головою.
  • Дайте льодяник з кислуватим смаком або м’ятну цукерку.
  • Спробуйте відволікти, поговорити, дати улюблену іграшку.
  • Не використовуйте гаджети – вони провокують стан заколисування.
  • Давайте дитині пити воду дрібними і частими ковтками.
  • За можливості – зупиняйтеся, щоб малюк пройшовся або перекусив щось легке.

Крім того, перед поїздкою дитині краще порухатися. Бажано уникати переїдання і не перевозити дитину голодною.

У МОЗ додали, що дитячі медикаментозні засоби від захитування варто застосовувати до початку поїздки і тільки за призначенням лікаря.

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