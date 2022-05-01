Захитування – це неприємний стан, який виникає в результаті невідповідності роботи вестибулярного апарату та очей, коли предмети рухаються, а тіло ні. Найбільше страждають діти 2-8 років та вагітні.
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що робити, якщо дитину захитує у машині.
Ознаки захитування:
- плаксивість;
- сонливість;
- блідність;
- нудота та блювання;
- прискорене дихання та серцебиття;
- запаморочення;
- головний біль;
- біль у животі.
Як полегшити симптоми захитування
- Посадіть дитину по ходу руху, щоб вона дивилася прямо перед собою, на нерухомі предмети, у переднє вікно.
- Забезпечте доступ в салон свіжого повітря.
- Якщо є місце, покрадіть дитину на спину зі злегка закинутою назад головою.
- Дайте льодяник з кислуватим смаком або м’ятну цукерку.
- Спробуйте відволікти, поговорити, дати улюблену іграшку.
- Не використовуйте гаджети – вони провокують стан заколисування.
- Давайте дитині пити воду дрібними і частими ковтками.
- За можливості – зупиняйтеся, щоб малюк пройшовся або перекусив щось легке.
Крім того, перед поїздкою дитині краще порухатися. Бажано уникати переїдання і не перевозити дитину голодною.
У МОЗ додали, що дитячі медикаментозні засоби від захитування варто застосовувати до початку поїздки і тільки за призначенням лікаря.