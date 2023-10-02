Педиатр и детский гастроэнтеролог Екатерина Филатова объяснила, как сформировать правильное отношение ребенка к сладостям, с какого возраста их можно давать малышам.

— На самом деле, свою первую сладость ребенок пробует еще в животике мамы в составе амниотической жидкости. Потом – с первого дня появления на свет каждый день малыш потребляет продукт, содержащий сахар, — говорит медик.

По словам эксперта, речь идет о грудном молоке или молочной смеси, содержащих молочный сахар — лактозу.

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А вот по добавленным сахарам в рационе, ВОЗ рекомендует ограничить потребление сахара на протяжении всей жизни. А детям до двух лет вообще не рекомендуется употреблять добавленные сахара.

Педиатр объясняет, что можно предлагать ребенку сладости после двух лет, чтобы уменьшить формирование запретов, манипуляций и научить правильному отношению к еде. Но сладости не должны быть за вознаграждение и/или причиной ссор с детьми.

Что делать, если ребенок ест слишком много сладкого:

приучайте детей пить воду, а не сладкие напитки, к питьевой воде можно добавлять лимон, ягоды или листья мяты;

добавляйте в блюда меньше сахара, чем предлагается в рецепте, или замените сахар бананами или финиками;

ограничьте потребление конфет, шоколада, пирожных, замените их фруктами;

проверяйте этикетки на продуктах — сахар добавляют не только в сладости, но и соусы, полуфабрикаты и т.д;

не покупайте сладости домой и не имейте их в открытом для детей доступе;

будьте примером для ребенка, в частности, относительно здоровых отношений с едой;

старайтесь отказаться от частых перекусов.

Исследования показывают, что чрезмерное употребление сладкого оказывает негативное влияние на обучение и память ребенка. Кроме того, возникают проблемы с пищеварением из-за влияния сахара на микробиоту и работу кишечника.

Лучший способ избежать добавления сахара – это употреблять больше продуктов с высоким содержанием питательных веществ. Речь идет о фруктах, овощах, цельнозерновных, нежирных молочных продуктах, нежирном мясе, птице и рыбе.

При кормлении ребенка нельзя использовать телевизор, гаджеты, игрушки. Прием пищи должен быть организован за столом – без уговоров, песен и сказок. Отвлечение мешает ребенку настроиться на аппетит и регулировать прием пищи.

По словам эксперта, совместная еда за столом позволяет наблюдать, что потребляют другие. Таким образом, ребенок будет общаться с семьей и усваивать манеры, навыки общения и питания.

Источник: Береги себя