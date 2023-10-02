Педіатр і дитячий гастроентеролог Катерина Філатова пояснила, як сформувати правильне ставлення дитини до солодощів, з якого віку їх можна давати малюкам.

– Насправді, свої перші солодощі дитина куштує ще в животику мами у складі амніотичної рідини. Потім – з першого дня появи на світ щодня малюк споживає продукт, що містить цукор, – каже медик.

За словами експерта, йдеться про грудне молоко або молочну суміш, що містять молочний цукор – лактозу.

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А от щодо доданих цукрів у раціоні, ВООЗ рекомендує обмежити споживання цукру впродовж усього життя. А дітям до двох років взагалі не рекомендується вживати додані цукри.

Педіатр пояснює, що можна пропонувати дитині солодощі після двох років, щоб зменшити формування заборон, маніпуляцій і навчити правильного ставлення до їжі. Але солодощі не мають бути за винагороду та/або причиною сварок із дітьми.

Що робити, якщо дитина їсть занадто багато солодкого:

привчайте дітей пити воду, а не солодкі напої, до питної води можна додавати лимон, ягоди або листя м’яти;

додавайте до страв менше цукру, ніж пропонується в рецепті, або замініть цукор бананами чи фініками;

обмежте споживання цукерок, шоколаду, тістечок, замініть їх фруктами;

перевіряйте етикетки на продуктах – цукор додають не тільки в солодощі, а й соуси, напівфабрикати тощо;

не купуйте солодощі додому і не майте їх у відкритому для дітей доступі;

будьте прикладом для дитини, зокрема, щодо здорових стосунків з їжею;

намагайтеся відмовитися від частих перекусів.

Дослідження показують, що надмірне вживання солодкого негативно впливає на навчання та пам’ять дитини. Крім того, виникають проблеми з травленням через вплив цукру на мікробіоту і роботу кишечника.

Найкращий спосіб уникнути додавання цукру – це вживати більше продуктів із високим вмістом поживних речовин. Йдеться про фрукти, овочі, цільнозернові, нежирні молочні продукти, нежирне м’ясо, птицю та рибу.

Під час годування дитини не можна використовувати телевізор, гаджети, іграшки. Прийом їжі має бути організовано за столом – без умовлянь, пісень і казок. Відволікання заважає дитині налаштуватися на апетит і регулювати прийом їжі.

За словами експерта, спільна їжа за столом дає змогу спостерігати, що споживають інші. Таким чином, дитина спілкуватиметься з сім’єю і засвоюватиме манери, навички спілкування та харчування.

Джерело: Бережи себе