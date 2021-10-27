Молодым родителям крайне важно общаться со своими новорожденными детьми, несмотря на то, что взрослым кажется, будто ребенок настолько мал, что еще не способен что-либо воспринять. Это не так, говорят исследователи из Калифорнийского университета в Коннектикуте. Они убеждены, что мозг младенцев просто жаждет общения.

— Мы обнаруживаем, что раннее знакомство с речью, будь она жестовая или устная, способствует развитию базовых когнитивных навыков ребенка, — говорит психолингвист Карина Гудвин.

По ее словам, слабослышащие дети, рожденные от слышащих родителей, часто тормозят в развитии. Именно поэтому педиатры и аудиологи настаивают на том, чтобы родители имплантировали слуховые аппараты таким малышам хирургическим путем.

Этот подход основан на исследовании, в котором изучались слабослышащие дети, выросшие в семьях, которые используют только разговорный язык. Но практически никто не изучал когнитивное развитие слабослышащих детей, воспитанных на языке жестов.

Исследователи из Калифорнийского университета изменили это. Они набрали 123 ребенка в возрасте от трех до семи лет, из них 46 детей имели нормальный слух, 77 были слабослышащими.

Для оценки синдрома дефицита внимания ученые попросили родителей ответить на вопросы, оценивающие то, как дети реагировали на устную речь и на язык жестов. Например, мог ли ребенок следовать двум инструкциям, таким как просьба подняться наверх и взять обувь, и есть ли у ребенка эмоциональные всплески.

Результаты не показали никакой разницы между детьми, с которыми родители общались с помощью речи или с помощью жестов.

А вот у малышей, которые были лишены достаточного общения, наблюдались некоторые проблемы с исполнительными функциями.

— Мы показали, что задержки, которые наблюдались в предыдущих исследованиях, связаны не с проблемами со слухом, а с отсутствием достаточного общения с детьми, — отметила соавтор исследования, психолог Мари Коппола.

Это исследование является частью более крупного ее проекта, посвященного изучению того, как возраст первого знакомства с устной и жестовой речью влияет на исполнительные функции и математические навыки слабослышащих детей.