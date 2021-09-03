Родитель или друг? Многие мамы и папы задаются вопросом, кем они должны быть для своих детей? Выполнять роль взрослого, серьезного и строгого, авторитарно принимать все решения и контролировать каждый шаг ребенка или же быть другом, товарищем, который поможет, поддержит, поймет и примет ошибки?

Психолог Ольга Величко в комментарии Фактам ICTV рассказала, что нельзя разделять эти две роли, родитель должен быть и тем, и другим. Однако в течение жизни меняется процентное соотношение их проявления.

— Нельзя сказать, что родитель должен быть только родителем или только другом и разделять эти две роли. Они идут вместе, и по ходу взросления ребенка меняется лишь процентное соотношение, — говорит Ольга Величко.

По ее словам, все зависит от возраста, ведь в каждом из периодов жизни у ребенка разные потребности.

Родитель — больше родитель

В самом маленьком возрасте мам и папа должны быть для ребенка в первую очередь родителями.

— В возрасте от 0 до 6 лет родитель должен отвечает за безопасность, защиту, кормление, развитие, становление, привитие социальных норм, формирование картины мира. Родитель должен учить и даже авторитарным образом объяснять, что пальцы в розетку совать нельзя, — объясняет психолог.

Поэтому в этом возрасте взрослые должны практически все время вести себя как родители. Однако роль друга также может проявляться. Например, во время совместных игр.

Родитель — больше друг

С 7 лет родитель должен постепенно превращаться в друга.

— Уже в этом возрасте ребенок начинает выстраивать свои границы и ставить под сомнение авторитет родителя. Здесь важно, чтобы он мог подключаться к своему ребенку как друг: общие интересы, совместные хобби и времяпрепровождение (живопись, музыка, велосипеды, компьютерные игры), — продолжает эксперт.

Как отмечает психолог, родитель продолжает быть тем человеком, который отвечает за безопасность, но и начинает быть другом.

Постепенное превращение из родителя в друга должно продолжаться до 13-14 лет.

— Когда ребенок доходит до пубертатного периода, когда начинают бурлить гормоны, он может всякими способами выражать протест. Важно к этому времени выстроить доверительные отношения, чтобы семья оставалась стабильной и на дружеской ноте, — комментирует Ольга Величко.

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Если родитель успел выстроить дружеские отношения, все это проходит легче. Родитель приходит к ребенку как друг и говорит, что любит и принимает его таким, как он есть, что-то советует, поддерживает. И ребенок уже просит совета по поводу отношений со сверстниками, в любовных делах.

При этом излишний авторитаризм может привести к тому, что дети будут убегать из дома, гулять допоздна, попадать в нехорошие компании.

— В этом возрасте мама и папа на 70% — друзья, на 30% — родители. О роли родителя также не стоит забывать, ведь вопросы безопасности и выживания остаются актуальными, — говорит психолог.

Родитель — больше партнер

Как объясняет специалист, когда ребенок начинает сознательную жизнь в 18 лет он в идеале должен выйти с родителями на хорошие партнерские отношения, где поколения друг друга понимают, уважают, лишний раз не лезут с советами.

Однако мама и папа все равно всю жизнь продолжают оставаться родителями для своего ребенка, в которых он будет нуждаться до самой старости.