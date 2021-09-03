Батьки чи друзі? Багато мам і тат ламають голови над питанням, ким вони мають бути для своїх дітей? Виконувати роль дорослого, серйозного та суворого, авторитарно вирішувати все і контролювати кожен крок дитини або ж бути другом, товаришем, який допоможе, підтримає, зрозуміє і прийме помилки?

Психолог Ольга Величко у коментарі Фактам ICTV розповіла, що не можна розділяти ці дві ролі, батьки мають бути і першим, і другим. Однак протягом життя змінюється відсоткове співвідношення їхнього прояву.

– Не можна сказати, що батьки мають бути лише батьками або лише друзями, і розділяти ці дві ролі. Вони йдуть разом, упродовж дорослішання дитини змінюється лише відсоткове співвідношення, – каже Ольга Величко.

За її словами, усе залежить від віку, адже у кожному з періодів життя у дитини різні потреби.

Батьки – більше батьки

У найменшому віці мама і тато мають бути для дитини передусім батьками.

– У віці від 0 до 6 років батьки повинні відповідати за безпеку, захист, годування, розвиток, становлення, прищеплення соціальних норм, формування картини світу. Батьки мають вчити і навіть авторитарно пояснювати, що пальці у розетку пхати не можна, – пояснює психолог.

Тому у цьому віці дорослі мають майже увесь час поводитися як батьки. Однак роль друга також може проявлятися. Наприклад, під час спільних ігор.

Батьки – більше друзі

З семи років батьки мають поступово перетворюватися на друзів.

– Уже у цьому віці дитина починає вибудовувати власні кордони і ставити під сумнів авторитет батьків. Тут важливо, щоб вони могли стати для своєї дитини друзями: спільні інтереси, хобі та дозвілля (живопис, музика, велосипеди, комп’ютерні ігри), – продовжує експерт.

Як зазначає психолог, батьки продовжують бути тими людьми, які відповідають за безпеку, але й починають бути друзями.

Поступове перетворення з батьків на друзів має тривати до 13-14 років.

– Коли дитина доходить до пубертатного періоду і починають вирувати гормони, вона може різними способами виражати протест. Важливо, щоб до цього часу батьки змогли вибудувати довірливі стосунки, щоб сім’я залишалася стабільною і на дружній ноті, – коментує Ольга Величко.

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Якщо батьки встигли вибудувати дружні стосунки, все це проходить легше. Батьки приходять до дитини як друзі і кажуть, що люблять і приймають дитину такою, якою вона є, радять їй, підтримують. І дитина також просить поради щодо стосунків з однолітками, у справах кохання.

Водночас зайвий авторитаризм може призвести до того, що діти тікатимуть з дому, гулятимуть допізна, потраплятимуть до сумнівних компаній.

– У цьому віці мама і тато на 70% – друзі, на 30% – батьки. Про роль батьків також не варто забувати, адже питання безпеки і виживання залишаються актуальними, – каже психолог.

Батьки – більше партнери

Як пояснює фахівець, коли дитина починає свідоме життя у 18 років вона в ідеалі має вийти з батьками на хороші партнерські стосунки, де покоління розуміють одне одного, поважають, зайвий раз не лізуть з порадами.

Однак мама і тато все одно протягом усього життя продовжують залишатися батьками для своєї дитини, і вона потребуватиме цього до самої старості.