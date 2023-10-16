Во время войны мы постоянно тревожимся, но не только из-за событий, которые уже произошли, но и из-за ожидания неизвестного и плохого.

Например, мы со страхом ждем блэкаутов, эскалации боевых действий, обстрелов, тяжелой зимы. И порой это воспринимается тяжелее, чем само событие.

Почему возникает тревожность из-за неизвестного и как с ней справиться, рассказывает психолог фонда Голоса детей Юлия Тукаленко.

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Почему ожидание травмирует больше, чем само событие

Состояние тревоги и неопределенности во время войны является нормальным — это реакция психики на чрезмерную стрессовую нагрузку. И стресс сам по себе не является чем-то плохим: он может вести как в конструктивном, так и в деструктивном направлении.

Обычно, пройдя через ситуации, вызывающие его, мы получаем опыт и алгоритм, как реагировать и действовать в следующий раз, то есть мобилизуем все наши ресурсы и адаптируемся к новым условиям.

Но когда это напряжение накапливается слишком долго или уже переходит в хроническое состояние, и нам не хватает ресурса правильно воспринимать новые обстоятельства, мы переходим в состояние дистресса.

Дистресс в свою очередь может привести к выгоранию, депрессивным проявлениям или тревожности. Это можно сравнить с резиной. Если она слишком растянута, то уже не может восстановиться до прежнего состояния.

Поэтому надо осознавать: если мы слишком долго находимся в напряженном состоянии и чувствуем его проявления, то есть необходимость обратиться за помощью. Возможно, даже медикаментозной.

Потеря контроля и сложности с построением планов на будущее также приводят к повышенному уровню тревожности. Поскольку наш мозг не отличает воображаемые переживания от реальных, организм реагирует на наши волнения из-за будущего таким образом, как будто мы это событие переживаем на самом деле.

Как не зацикливаться на ожидании плохого

Переживая из-за того, чего еще не произошло, мы тратим много энергии и истощаемся. Чтобы помочь себе, важно сосредоточиться на том, что мы можем контролировать. Даже такие простые мелочи, как выбор чая или кофе к завтраку, возвращают нам это ощущение.

Поэтому нужно помочь себе оставаться в спокойном состоянии и восстанавливать собственные ресурсы.

Прописать негативные сценарии и варианты действий

Чтобы тревожные мысли не забирали силы, можно выписать их, предположив, с какой вероятностью это действительно может произойти. Если она высока, подумать, что можно сделать, чтобы этого не произошло, или с менее негативными последствиями. Уже на этом моменте мы начинаем иначе воспринимать мысли о плохом.

Например, если беспокоит будущий блэкаут, можно вспомнить прошлогодний опыт и составить алгоритмы: сколько нужно павербанков, куда пойти, если не будет связи, нужно ли сменить интернет-провайдера.

Имея конкретные планы, мы можем вернуть себе чувство контроля и чувствовать себя более защищенными.

Выбрать “время для тревожности”

Можно договориться с собой, уделить несколько минут и позволить тревоге максимально завладеть своими мыслями: прокручивать сценарий, будто событие уже происходит, дать телу почувствовать все напряжение вместо того, чтобы избегать его. А когда время истечет — вернуться в текущий момент.

Заниматься физической активностью

Так как физическая нагрузка снижает уровень гормонов адреналина и кортизола, которые появляются при стрессе, надо позаботиться о том, чтобы тело имело возможность сбросить напряжение, которое в нем накопилось. Это может быть йога, бег, танцы, прогулки или даже уборка в квартире — каждый находит что-то свое.

Одним из самых простых и действенных методов для снижения тревожности являются дыхательные упражнения. Их можно выполнять где угодно и незаметно для всех. Обычно мы дышим неосознанно, а при стрессе — очень поверхностно. Поэтому, контролируя свои вдохи и выдохи, мы подаем мозгу сигнал, что все хорошо, и он запускает механизмы успокоения.

Оберегать себя от триггеров

Стоит позаботиться, чтобы в повседневной жизни было меньше неприятных моментов. Ограничить использование соцсетей и других источников информации, которые могут вызвать тревожность. По возможности — меньше встреч, которые не приносят удовольствия.

И, конечно, можно обратиться за психологической помощью. Сейчас есть много возможностей получить ее, в том числе бесплатно.

Как помочь ребенку преодолеть тревожность

Самое главное, чтобы взрослый, который находится рядом с ребенком, оставался в максимально ресурсном состоянии: мог преодолевать свою тревогу и был способен воспринимать тревогу ребенка.

Часто родителям сейчас не хватает сил скрыть собственное волнение, которое дети легко считывают, и могут перенимать эту тревожность на себя.

Существует много случаев, когда дети видят реакцию своих родителей на определенные события, и их поведение внезапно меняется. Причем это происходит неосознанно для самих детей.

Поэтому если родители сами способны контролировать свое состояние, им легче подавать пример детям, спокойно составлять план действий на случай непредсказуемой ситуации.

Если ребенок боится чего-то, что еще не произошло, можно сказать так: — Что мы можем сделать, чтобы ты чувствовал себя сильнее и защищеннее?

Не просто сообщить готовый алгоритм, а именно услышать ребенка — что, по его мнению, могло бы его успокоить.

С ребенком дошкольного или младшего школьного возраста можно это превратить в игру: сочинять сказки, рисовать себя в виде персонажей с суперспособностями. В зависимости от того, что ребенку будет больше откликаться.

Старший ребенок может сообщить, что ему поможет, если во время воздушной тревоги он наденет наушники и будет слушать музыку вместо звуков сирены. Или же он хочет, чтобы родители его в этот момент обнимали, или делали что-то с ним вместе.

Часто приходят запросы от родителей, что дети вдруг начинают бояться темноты. Тогда важно проговорить с ребенком, что вы будете делать, если исчезнет свет.

Например: — Смотри, у нас в каждой комнате есть фонарики, или — Мы можем зажечь свечи и во что-то поиграть.

Дети часто боятся темноты как чего-то неизвестного, или же могли увидеть видео или услышать страшные истории. Тогда нужно создать для ребенка максимально положительное впечатление от того, что его пугает: например, поиграть в театр теней или наклеить наклейки, светящиеся в темноте.

А уже зная, как справиться с тревожностью, а именно — снизить ее, важно уметь также оставаться в этом состоянии как можно дольше.

Для этого надо подпитывать свои ресурсы, чтобы быть более способными воспринимать все вызовы, которые нам бросает настоящее. Это могут быть хобби, которые напоминают более спокойные времена или какие-то новые и необычные.

Так, в нашем фонде проводятся групповые занятия, которые помогают справиться с переживаниями, и дети могут в безопасном пространстве пообщаться на темы, которые их волнуют.

Как тревожность помогает нам расти

Сейчас ведется много разговоров о том, что из-за стрессов войны среди украинцев распространен ПТСР. Действительно, при таком расстройстве тоже могут быть проявления тревожности. Однако обычно это касается только событий, которые уже с нами произошли. Но на самом деле тех, кто будет страдать именно ПТСР, будет не очень много.

Зато после травмирующих событий бывает и постстрессовый рост: это тот момент, когда мы вдруг осознаем, что смогли преодолеть сложную ситуацию, нашли в себе силы и какие-то нестандартные решения. Да еще и получили новый опыт, который стал конструктивным.

На это обязательно нужно обращать внимание и не забывать себя похвалить — да, это была сложная ситуация, но мне удалось ее решить — значит, я сильнее(а), чем думал(а)”.

Хвалить надо также детей — ты у меня такой молодец, такой смелый! Я тобой горжусь. Это придаст сил, позволит увидеть и положительные моменты, которые все же есть в нашей жизни, что бы ни происходило вокруг.

Эти моменты могут быть совсем простыми, но давать ощущение, что мы живем здесь и сейчас, и что бы ни произошло завтра, сегодня есть, чему порадоваться.

Например, встречи с друзьями, вкусное какао с зефиром, забота о семье или домашнем любимце — все, что дает ощущение позитива, и что нас усиливает.

Не стоит жить в будущем, которое от нас не зависит, ожидать того, чего еще нет и, возможно, никогда не наступит.

Вместо этого максимально присутствуйте там, где вы есть сейчас, и делайте вещи, которые вас наполняют.