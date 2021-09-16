Нет никаких научных доказательств того, что маски наносят вред здоровью детей. Несмотря на утверждения, свидетельствующие об обратном.

Среди необоснованных аргументов: маски, дескать, могут способствовать размножению микробов, если они становятся влажными, или вызывают нездоровый уровень углекислого газа. Однако эксперты говорят, что этого никогда не произойдет, если содержать маски в чистоте или регулярно менять.

Некоторые противники масок утверждают, что из-за того, что одноклассники и учителя носят маски, маленькие дети упускают важные визуальные и социальные сигналы, которые способствуют обучению и развитию.

— Мы не знаем наверняка, влияют маски на развитие или нет, но есть веские доказательства того, что масочный режим в школах реально снижает передачу Covid-19, – отметила эксперт по интенсивной терапии и инфекционному контролю Эмили Леви.

Исследования, проведенные в школах нескольких штатов, показали, что маски помогают значительно снизить скорость передачи Covid-19, особенно в сочетании с физическим дистанцированием и другими мерами профилактики.

Чтобы избежать раздражения кожи, врачи рекомендуют регулярно стирать маски, следить за тем, чтобы они подходили по размеру, и выбирать маски из мягкой, дышащей ткани.