Немає ніяких наукових доказів того, що маски завдають шкоди здоров’ю дітей. Незважаючи на твердження, що свідчать про зворотне.

Серед необгрунтованих аргументів: маски, мовляв, можуть сприяти розмноженню мікробів, якщо вони стають вологими, або викликають нездоровий рівень вуглекислого газу. Однак експерти кажуть, що цього ніколи не станеться, якщо утримувати маски в чистоті або регулярно міняти.

Деякі противники масок стверджують, що через те, що однокласники і вчителі носять маски, маленькі діти втрачають важливі візуальні і соціальні сигнали, які сприяють навчанню і розвитку.

– Ми не знаємо напевно, впливають маски на розвиток чи ні, але є вагомі докази того, що масковий режим в школах реально знижує передачу Covid-19, – зазначила експерт з інтенсивної терапії та інфекційного контролю Емілі Леві.

Дослідження, проведені в школах кількох штатів, показали, що маски допомагають значно знизити швидкість передачі Covid-19, особливо в поєднанні з фізичним дистанціюванням та іншими заходами профілактики.

Щоб уникнути роздратування шкіри, лікарі рекомендують регулярно прати маски, стежити за тим, щоб вони підходили за розміром, і вибирати маски з м’якої, дихаючої тканини.