Украинские аниматоры при поддержке Европейского культурного фонда запустили проект психологической помощи Графический батальон для детей. В формате мультфильмов психологи рассказывают, как вести себя во время разных тревожных ситуаций военного времени.

За шесть месяцев пять команд из разных городов Украины создали семь анимационно-психологических роликов. Все сценарии прежде всего обсуждали с психологами. Ведь мультики должны научить детей и их родителей стабилизировать психологическое состояние, например, с помощью телесных техник, дыхательной гимнастики, арт-терапии.

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— И взрослые очень часто не умеют справляться со своими эмоциями. В принципе это нормально, потому что никто из нас до этого не сталкивался с такими шокирующими ситуациями, — говорит психолог и консультант проекта Екатерина Павленко.

Сообщается, что проект задумали в начале полномасштабного вторжения, потому что понимали: дети пострадают больше всего и хотели хоть как-то этому помочь. Всего работали три десятка специалистов, в том числе психологи, режиссеры, сценаристы и актеры.

Отмечается, что в рамках проекта создали и несколько колыбельных. Все анимации можно найти в интернете.

Мультфильмы не для миллионных просмотров, говорят авторы, а для тех, кому они действительно нужны и могут помочь. Уже есть идеи для следующих работ.