Українські аніматори за підтримки Європейського культурного фонду запустили проєкт психологічної допомоги для дітей Графічний батальйон для дітей. У форматі мультфільмів психологи розповідають, як поводитися під час різних тривожних ситуацій воєнного часу.

За шість місяців п’ять команд з різних міст України створили сім анімаційно-психологічних роликів. Всі сценарії перш за все обговорювали з психологами. Адже мультики повинні навчити дітей та їхніх батьків стабілізувати психологічний стан, наприклад, за допомогою тілесних технік, дихальної гімнастики, арт-терапії.

Зараз дивляться

– І дорослі дуже часто не вміють справлятися зі своїми емоціями. В принципі це нормально, тому що ніхто з нас до цього не стикався з такими шокуючими ситуаціями, – говорить психолог і консультант проекту Катерина Павленко.

Повідомляється, що проєкт задумали на початку повномасштабного вторгнення, бо розуміли: діти постраждають найбільше і хотіли хоч якось цьому допомогти. Загалом працювали три десятки фахівців, в тому числі психологи, режисери, сценаристи і актори.

Відзначається, що в рамках проєкту створили і кілька колискових. Всі анімації можна знайти в інтернеті.

Мультфільми не для мільйонних переглядів, кажуть автори, а для тих, кому вони дійсно потрібні і можуть допомогти. Вже є ідеї для наступних робіт.