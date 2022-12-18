Завідувачка Центру медико-психологічної та соціально-реабілітаційної допомоги Охматдиту Олена Анопрієнко у коментарі одному з провідних українських ЗМІ дала практичні поради, як зберегти психічне здоров’я під час війни.

– Гасло про те, що і під час війни потрібно продовжувати жити, багато українців сприймають, як суто теоретичне, оскільки слідувати йому на практиці здається практично неможливим, – говори Олена.

Саме тому, за її словами, потрібно знати, як зберегти психічне здоров’я в критичних станах, які з нами відбуваються.

Перш за все тому, що жити в постійній напрузі небезпечніше, ніж здається, стверджує психолог. За її словами, постійна напруга в побуті може викликати хронічний стрес і привести до певних змін в організмі.

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– Наприклад, порушується якість сну, підвищується кров’яний тиск, загострюються давні захворювання, – каже фахівець.

Як врівноважити психоемоційний стан в побуті:

по можливості не порушуйте графік сну;

пийте більше води, оскільки вода допомагає знизити рівень гормону кортизолу – джерела стресу;

дотримуйтесь рухлив ого спос обу життя – кілька хвилин в день займайтеся зарядкою, йогою, медитацією або виходьте на прогулянки;

створіть особистий терапевтичний простір у повсякденному житті – приділяйте час спілкуванню з близькими, відзначайте свята;

співайте пісні або слухайте улюблену музику для поліпшення емоційного стану.

Найголовніше, за словами Олени Анопрієнко, не слід відкладати турботу про себе на потім, не ставити життя на паузу і, звичайно ж, не нехтувати можливістю звернутися за допомогою психолога, якщо відчуваєте психоемоційний дискомфорт тривалий час і самостійно не можете з цим впоратися.