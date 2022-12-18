Заведующая Центром медико-психологической и социально-реабилитационной помощи Охматдета Елена Аноприенко в комментарии одному из ведущих украинских СМИ дала практические советы, как сохранить психическое здоровье во время войны.
— Лозунг о том, что и во время войны нужно продолжать жить, многие украинцы воспринимают, как сугубо теоретический, посколько следовать ему на практике кажется практически невозможным, — говорит Елена.
Именно поэтому, по ее словам, нужно знать, как сохранить психическое здоровье в критических состояниях, которые с нами происходят.
Прежде всего потому, что жить в постоянном напряжении опаснее, чем кажется, утверждает психолог. По ее словам, постоянное напряжение в быту может вызвать хронический стресс и привести к определенным изменениям в организме.
— Например, нарушается качество сна, повышается кровяное давление, обостряются давние заболевания, — говорит специалист.
Как уравновесить психоэмоциональное состояние в быту:
- по возможности не нарушайте график сна;
- пейте больше воды, потому что вода помогает снизить уровень гормона кортизола — источника стресса;
- соблюдайте подвижный образ жизни – несколько минут в день занимайтесь зарядкой, йогой, медитацией или выходите на прогулки;
- создайте личное терапевтическое пространство в повседневной жизни — уделяйте время общению с близкими, отмечайте праздники;
- пойте песни или слушайте любимую музыку для улучшения эмоционального состояния.
Самое главное, по словам Елены Аноприенко, не следует откладывать заботу о себе на потом, не ставить жизнь на паузу и, конечно же, не пренебрегать возможностью обратиться за помощью психолога, если чувствуете психоэмоциональный дискомфорт длительное время и самостоятельно не можете с этим справиться.