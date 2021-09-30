В случае, если ребенок не может посещать школу по определенным важным причинам, родителям необязательно идти к врачу за справкой, когда ребенок здоров или же болеет под наблюдением родителей.

Причины отсутствия ребенка в школе можно подтвердить медицинской справкой, если ребенок действительно болел. Если же есть другие уважительные причины, то родители, или же один из законных представителей несовершеннолетнего ученика должны написать письменную записку в школу. Также совершеннолетний ученик может самостоятельно написать объяснение.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины на запрос Фактов ICTV. Эти объяснения будут храниться в личном деле ученика в течение текущего учебного года.

— Если ребенок болел дома под надзором родителей, то для того, чтобы снова посещать школу, стоит получить у педиатра или семейного врача справку о том, что ученик здоров, — отметили в Минздраве.

В то же время за пропуск ребенком занятий без уважительной причины, родителей могут привлечь к административной ответственности. За уклонение родителей или лиц, которые их заменяют, от выполнения обязанностей ст. 184 Кодекса Украины Об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 850 до 1 700 грн.

Если же ситуация повторится в течение года, то сумма штрафа составит уже от 1 700 до 5 100 грн.

В Минздраве подчеркнули, что родители должны сообщить классному руководителю об отсутствии ребенка. Ведь если школьник не будет ходить в школу в течение 10 дней по неизвестным причинам, то учебное заведение должно сообщить об этом в соответствующий территориальный орган Нацполиции и службы по делам детей.

Кроме того, в министерстве добавили, что для посещения школы ученику необходимо иметь: