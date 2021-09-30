У разі, якщо дитина не може відвідувати школу з певних важливих причин, батькам не обов’язково йти до лікаря за довідкою, коли дитина здорова або ж хворіє під наглядом батьків.

Причини відсутності дитини у школі можна підтвердити медичною довідкою у випадку, якщо дитина справді хворіла. Якщо ж є інші поважні причини, то батьки, або ж один із законних представників неповнолітнього учня мають написати письмову записку в школу. Також повнолітній учень може самостійно написати пояснення.

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров’я України на запит Фактів ICTV. Ці пояснення зберігатимуться в особовій справі учня протягом поточного навчального року.

– Якщо дитина хворіла вдома під наглядом батьків, то для того, щоб знову відвідувати школу, варто отримати у педіатра чи сімейного лікаря довідку про те, що учень здоровий, – зазначили у МОЗ.

Водночас за пропуск дитиною занять без поважної причини, батьків можуть притягнути до адміністративної відповідальності. За ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання обов’язків ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі від 850 до 1 700 грн.

Якщо ж ситуація повториться протягом року, то сума штрафу становитиме вже від 1 700 до 5 100 грн.

У МОЗ наголосили, що батьки мають повідомити класному керівнику про відсутність дитини. Адже якщо школяр не ходитиме до школи протягом 10 днів із невідомих причин, то заклад освіти має повідомити про це у відповідний територіальний орган Нацполіції та служби у справах дітей.

Крім того, у міністерстві додали, що для відвідування школи учню необхідно мати: