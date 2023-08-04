Специалисты популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказали, как родители смогут помочь своему ребенку не бояться воздушной тревоги.

— Внезапный звук сирены или оповещения в телефоне каждый раз заставляет вздрагивать. Казалось бы, мы уже знаем, что это, и как надо действовать, но все равно на несколько секунд зависаем. Для детей все значительно сложнее, — объясняют психологи.

По словам врачей, у малышей все чаще проявляется страх внезапной опасности — шума, взрывов, сирены. Встречаются случаи, когда дети прячутся под кровать или в шкаф. Как помочь в такой ситуации?

Важно помнить, что дети очень эмпатичны, они впитывают эмоции и ведут себя так же, как родители.

Поэтому, чтобы снизить уровень тревоги у ребенка:

научитесь сохранять спокойствие;

избегайте психологических напряжений в семье;

сформируйте для ребенка личный навык замены.

Последнее очень важно для дальнейшего восприятия и реакции ребенка. Навык замены должен заблокировать путь ребенка “под кровать или шкаф”, или любое другое место, как реакцию на стресс.

Попросите малыша подбежать к вам и крепко обнять. Таким образом тревожность заменяется теплом и нежностью.

Далее предложите то, что именно для вашего ребенка является особенным: любимые игрушку, книжку, мультик.

Повторяйте такую замену раз за разом, когда раздается сигнал воздушной тревоги.

И помните: реакция родителей на стресс — пример для ребенка.

Источник: Психологическая поддержка