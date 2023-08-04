Фахівці популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіли, як батьки зможуть допомогти своїй дитині не боятися повітряної тривоги.

– Раптовий звук сирени або сповіщення в телефоні щоразу змушує здригатися. Здавалося б, ми вже знаємо, що це, і як треба діяти, але все одно на кілька секунд зависаємо. Для дітей усе значно складніше, – пояснюють психологи.

За словами лікарів, у малечі дедалі частіше проявляється страх раптової небезпеки – шуму, вибухів, сирени. Трапляються випадки, коли діти ховаються під ліжко або в шафу. Як допомогти в такій ситуації?

Важливо пам’ятати, що діти дуже емпатичні, вони всотують емоції та поводяться так само, як батьки.

Тому, щоб знизити рівень тривоги в дитини:

навчіться зберігати спокій;

уникайте психологічних напружень у родині;

сформуйте для дитини особисту навичку заміни.

Останнє дуже важливе для подальшого сприйняття та реакції дитини. Навичка заміни має заблокувати шлях дитини “під ліжко чи шафу”, або будь-яке інше місце, як реакцію на стрес.

Попросіть малюка підбігти до вас і міцно обійняти. Таким чином тривожність замінюється теплом і ніжністю.

Далі запропонуйте те, що саме для вашої дитини є особливим: улюблені іграшку, книжку, мультик.

Повторюйте таку заміну раз за разом, коли лунає сигнал повітряної тривоги.

І пам’ятайте: реакція батьків на стрес – приклад для дитини.

Джерело: Психологічна підтримка