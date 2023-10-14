Школьники в шести европейских странах получают на обед в школьных столовых совершенно разные блюда как по цене, так и по составу продуктов. Причем то, что в одних странах воспринимается родителями как вредный фаст-фуд, в других — как вполне нормальный обед.

Тем не менее, можно отметить во всех странах большое количество овощей и фруктов, предлагаемых детворе.

Эксперты подчеркивают, что сегодня непременно стоит обратить внимание на детское питание, поскольку почти треть детей младшего возраста в Европе имеют избыточный вес или страдают ожирением.

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Чтобы предотвратить хронические проблемы со здоровьем, в частности такие, как диабет, надо уже сегодня обеспечить детей здоровой пищей.

Как этот тезис понимают и воплощают в жизнь в шести разных европейских странах — Швеции, Италии, Испании, Германии, Эстонии, Шотландии?

К примеру, в Швеции школьные обеды пользуются у детей бешеной популярностью. А если в меню африканское рагу из курицы или фасоль и рис с салатом (морковное пюре, маринованный красный лук и тофу), возле столовой выстраивается очередь.

— Мы используем много зелени, ведь большинство детей не едят овощи дома. Мы хотим, чтобы они открывали вкус новых продуктов, — говорит главный повар школы в Стокгольме.

В Испании во время приготовления школьных обедов придерживаются средиземноморской диеты. Чтобы дети с удовольствием ели, повара постоянно консультируются со школьниками, что те хотели бы попробовать.

Овощной суп и хлеб, курица с картофелем и овощами, а также фрукты — всегда есть в меню. Причем все бульоны для супов натуральные, а не из бульонных кубиков.

В Италии школьникам предлагают традиционные для этой страны блюда. К примеру, пиццу, шпинат с сыром стракино, банан, сливовый пирог.

Дети начинают день с завтрака, который включает йогурт и свежевыжатый апельсиновый сок, им дают еще и полдник.

Порции еды тщательно измеряются в соответствии с возрастом ребенка и во избежание ожирения.

В Эстонии для школьников в столовых готовят еду, которую можно назвать домашней.

Суп — куриный и овощной, изделия из мясного фарша, йогурт, четыре варианта ржаного хлеба.

Меню и все его ингредиенты доступны в интернете для просмотра родителями.

Любая обработанная пища запрещена, разве что один раз в месяц.

В Германии Берлин является единственной из 16 земель, которая предлагает бесплатное школьное питание для детей от шести до 11 лет. Правило, которое вступило в силу в 2019 году для поощрения к укреплению здоровья.

Дети обычно имеют выбор из двух блюд, но есть явно любимое. К примеру, 194 ребенка зарегистрировались заранее на блюдо из макарон и только восемь на тарелку фермера — с луком, брокколи, фасолью и картофелем со сливочно-травяным соусом.

Брокколи детям не нравится. Но кейтеринг обязан предложить это блюдо на утверждение лицам, которые принимают решение, что ученики должны есть и что для них самое здоровое.

В Шотландии школьникам предлагают полное халяльное меню, а также ежедневные вегетарианские блюда.

Запеканка с курицей и макаронами подается с супом, пакетом холодного молока, салатом или овощами, фруктами и йогуртом.

Дети здесь также участвуют в сортировке овощей с поставщиком, чтобы узнать больше о путешествии пищи от поля до тарелки.