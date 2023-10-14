Школярі у шести європейських країнах отримують на обід у шкільних їдальнях абсолютно різні страви як за ціною, так і за складом продуктів. Причому те, що в одних країнах сприймається батьками як шкідливий фастфуд, в інших – як цілком нормальний обід.
Проте, можна відзначити в усіх країнах велику кількість овочів і фруктів, що пропонуються дітлахам.
Експерти відзначають, що сьогодні неодмінно варто звернути увагу на дитяче харчування, оскільки майже третина дітей молодшого віку в Європі мають надлишкову вагу або страждають від ожиріння.
Щоб запобігти хронічним проблемам зі здоров’ям, зокрема таким, як діабет, треба вже сьогодні забезпечити дітей здоровою їжею.
Як цю тезу розуміють і втілюють у життя в шести різних європейських країнах – Швеції, Італії, Іспанії, Німеччині, Естонії, Шотландії?
Приміром, у Швеції шкільні обіди мають у дітей шалену популярність. А якщо в меню африканське рагу з курки або квасоля та рис із салатом (морквяне пюре, маринована червона цибуля та тофу), біля їдальні вишиковується черга.
– Ми використовуємо багато на зелені, адже чимало дітей не їдять овочі вдома. Ми хочемо, щоб вони відкривали смак нових продуктів, – каже головний кухар школи у Стокгольмі.
В Іспанії під час приготування шкільних обідів дртримуються середземноморської дієти. Щоб діти із задоволенням їли, кухарі постійно консультуються із школярами, що б ті хотіли спробувати.
Овочевий суп і хліб, курка з картоплею та овочами, а також фрукти – завжди є у меню. Причому, всі бульйони для супів натуральні, а не з бульйонних кубиків.
В Італії школярам пропонують традиційні для цієї країни страви. Приміром, піцу, шпинат із сиром стракіно, банан, сливовий пиріг.
Діти починають день зі сніданку, який містить йогурт і свіжовичавлений апельсиновий сік, їм дають ще й полуденок.
Порції їжі ретельно вимірюються відповідно до віку дитини, щоб уникнути ожиріння.
В Естонії для школярів у їдальнях готують їжу, яку можна назвати домашньою.
Суп – курячий та овочевий, вироби з м’ясного фаршу, йогурт, чотири варіанти житнього хліба.
Меню та всі його інгредієнти доступні в інтернеті для перегляду батьками.
Будь-яка оброблена їжа заборонена, за винятком одного разу на місяць.
У Німеччині Берлін є єдиною з 16 земель, яка пропонує безкоштовне шкільне харчування для дітей від шести до 11 років. Правило набуло чинності в 2019 році для заохочення до зміцнення здоров’я.
Діти зазвичай мають вибір із двох страв, але є явна улюблена. Приміром, 194 дитини зареєструвалися заздалегідь на страву з макаронів і лише вісім на тарілку фермера – з цибулею, брокколі, квасолею та картоплею з вершково-трав’яним соусом.
Брокколі дітям не подобається. Але кейтеринг зобов’язаний запропонувати цю страву на розгляд осіб, які приймають рішення, що учні мають їсти і що для них найздоровіше.
У Шотландії школярам пропонують повне халяльне меню, а також щоденні вегетаріанські страви.
Запіканка з куркою та макаронами, подається з супом, пакетом холодного молока, салатом або овочами, фруктами та йогуртом.
Діти тут також беруть участь у сортуванні овочів з постачальником, щоб дізнатися більше про подорож їжі від поля до тарілки.