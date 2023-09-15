Щоранку батьки замислюються, що ж дати дитині з собою в школу, аби та могла швидко перекусити.

Ведучий Нового каналу Алекс Якутов пропонує три рецепти смачних, корисних, ситних й простих в приготуванні страв, які точно зацінють школяри.

Сендвіч з тунцем

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Інгредієнти

хліб – 6 скибок

тунець консервований у власному соку – 1 банка (150 г)

яйця – 2 шт.

йогурт грецький – 1 ст. л.

кріп – 20 г

петрушка – 20 г

сіль – за смаком

Приготування

Відкрийте банку з тунцем і злийте зайву рідину. Відваріть яйця вкруту, очистіть їх і перекладіть в невеличку ємність. Розімніть яйця виделкою. Додайте тунець до яєць і перемішайте. Потім додайте йогурт, петрушку, кріп і посоліть. Знову ретельно перемішайте. Змастіть сумішшю два шматочки хліба, складіть їх і щільно притисніть. Розріжте сендвіч на дві частини. Замотайте в харчову плівку. Готово!

Мафіни-піца

Інгредієнти:

листкове тісто – половина листа

томати пелаті у власному соку – 3-4 шт.

базилік сушений – 20 г

цукор – 1 ч. л.

сіль – дрібка

шпинат – 20 г

кріп – 20 г

моцарела – 100 г

ковбаса – 100 г

Приготування

Викладіть шматочок тіста й розкатайте його. Приготуйте соус. Очистіть томати пелаті та викладіть їх у невелику миску. Розімніть виделкою. Додайте сіль, цукор і базилік. Перемішайте та змажте тісто. Натріть моцарелу. Посипте нею тісто й додайте дрібно нарізану ковбасу. Потім висипте шпинат і нарізаний кріп. Згорніть тісто рулетом і поріжте на шматочки у вигляді ролів. Складіть їх у спеціальну силіконову форму для мафінів. Посипте ще трохи моцарелою. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку та випікайте протягом 15 хвилин.

Корисна шаурма

Інгредієнти

лаваш – 1 шт.

яйце – 1 шт.

капуста – 100 г

філе курки – 200 г

йогурт грецький – 1 ст. л.

сіль – за смаком

Приготування

Збийте яйця й посоліть. Посмажте на сковороді до золотистого кольору. Помийте філе курки та відваріть його в підсоленій воді. Дайте охолонути й наріжте на невеликі шматочки. Наріжте капусту. Змажте йогуртом лаваш і викладіть нарізані курку, капусту та омлет. Згорніть його.

Чекайте прем’єру ресторанного реаліті На ножах з Алексом Якутовим вже 3 жовтня на Новому каналі.