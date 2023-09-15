Щоранку батьки замислюються, що ж дати дитині з собою в школу, аби та могла швидко перекусити.
Ведучий Нового каналу Алекс Якутов пропонує три рецепти смачних, корисних, ситних й простих в приготуванні страв, які точно зацінють школяри.
Сендвіч з тунцем
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Інгредієнти
- хліб – 6 скибок
- тунець консервований у власному соку – 1 банка (150 г)
- яйця – 2 шт.
- йогурт грецький – 1 ст. л.
- кріп – 20 г
- петрушка – 20 г
- сіль – за смаком
Приготування
- Відкрийте банку з тунцем і злийте зайву рідину.
- Відваріть яйця вкруту, очистіть їх і перекладіть в невеличку ємність. Розімніть яйця виделкою.
- Додайте тунець до яєць і перемішайте. Потім додайте йогурт, петрушку, кріп і посоліть. Знову ретельно перемішайте.
- Змастіть сумішшю два шматочки хліба, складіть їх і щільно притисніть. Розріжте сендвіч на дві частини. Замотайте в харчову плівку. Готово!
Мафіни-піца
Інгредієнти:
- листкове тісто – половина листа
- томати пелаті у власному соку – 3-4 шт.
- базилік сушений – 20 г
- цукор – 1 ч. л.
- сіль – дрібка
- шпинат – 20 г
- кріп – 20 г
- моцарела – 100 г
- ковбаса – 100 г
Приготування
- Викладіть шматочок тіста й розкатайте його.
- Приготуйте соус. Очистіть томати пелаті та викладіть їх у невелику миску. Розімніть виделкою. Додайте сіль, цукор і базилік. Перемішайте та змажте тісто.
- Натріть моцарелу. Посипте нею тісто й додайте дрібно нарізану ковбасу. Потім висипте шпинат і нарізаний кріп.
- Згорніть тісто рулетом і поріжте на шматочки у вигляді ролів. Складіть їх у спеціальну силіконову форму для мафінів. Посипте ще трохи моцарелою.
- Поставте в розігріту до 180 градусів духовку та випікайте протягом 15 хвилин.
Корисна шаурма
Інгредієнти
- лаваш – 1 шт.
- яйце – 1 шт.
- капуста – 100 г
- філе курки – 200 г
- йогурт грецький – 1 ст. л.
- сіль – за смаком
Приготування
- Збийте яйця й посоліть. Посмажте на сковороді до золотистого кольору.
- Помийте філе курки та відваріть його в підсоленій воді. Дайте охолонути й наріжте на невеликі шматочки.
- Наріжте капусту.
- Змажте йогуртом лаваш і викладіть нарізані курку, капусту та омлет. Згорніть його.
Чекайте прем’єру ресторанного реаліті На ножах з Алексом Якутовим вже 3 жовтня на Новому каналі.
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