Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Для школярів: три небанальних перекуси від Алекса Якутова

15 Вересня 2023, 13:24
Марина Мелехова редактор
канапка
Джерело: Новий канал

Щоранку батьки замислюються, що ж дати дитині з собою в школу, аби та могла швидко перекусити.

Ведучий Нового каналу Алекс Якутов пропонує три рецепти смачних, корисних, ситних й простих в приготуванні страв,  які точно зацінють школяри.

Сендвіч з тунцем

Зараз дивляться

Інгредієнти

  • хліб – 6 скибок
  • тунець консервований у власному соку – 1 банка (150 г)
  • яйця – 2 шт.
  • йогурт грецький – 1 ст. л.
  • кріп – 20 г
  • петрушка – 20 г
  • сіль – за смаком

Приготування

  1. Відкрийте банку з тунцем і злийте зайву рідину.
  2. Відваріть яйця вкруту, очистіть їх і перекладіть в невеличку ємність. Розімніть яйця виделкою.
  3. Додайте тунець до яєць і перемішайте. Потім додайте йогурт, петрушку, кріп і посоліть. Знову ретельно перемішайте.
  4. Змастіть сумішшю два шматочки хліба, складіть їх і щільно притисніть. Розріжте сендвіч на дві частини. Замотайте в харчову плівку. Готово!

Мафіни-піца

Інгредієнти:

  • листкове тісто – половина листа
  • томати пелаті у власному соку – 3-4 шт.
  • базилік сушений – 20 г
  • цукор – 1 ч. л.
  • сіль – дрібка
  • шпинат – 20 г
  • кріп – 20 г
  • моцарела – 100 г
  • ковбаса – 100 г

Приготування

  1. Викладіть шматочок тіста й розкатайте його.
  2. Приготуйте соус. Очистіть томати пелаті та викладіть їх у невелику миску. Розімніть виделкою. Додайте сіль, цукор і базилік. Перемішайте та змажте тісто.
  3. Натріть моцарелу. Посипте нею тісто й додайте дрібно нарізану ковбасу. Потім висипте шпинат і нарізаний кріп.
  4. Згорніть тісто рулетом і поріжте на шматочки у вигляді ролів. Складіть їх у спеціальну силіконову форму для мафінів. Посипте ще трохи моцарелою.
  5. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку та випікайте протягом 15 хвилин.

Корисна шаурма

Інгредієнти

  • лаваш – 1 шт.
  • яйце – 1 шт.
  • капуста – 100 г
  • філе курки – 200 г
  • йогурт грецький – 1 ст. л.
  • сіль – за смаком

Приготування

  1. Збийте яйця й посоліть. Посмажте на сковороді до золотистого кольору.
  2. Помийте філе курки та відваріть його в підсоленій воді. Дайте охолонути й наріжте на невеликі шматочки.
  3. Наріжте капусту.
  4. Змажте йогуртом лаваш і викладіть нарізані курку, капусту та омлет. Згорніть його.

Чекайте прем’єру ресторанного реаліті  На ножах з Алексом Якутовим вже 3 жовтня на Новому каналі.

Читайте також:
ШаурмаПП шаурма: покроковий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти Школа
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь