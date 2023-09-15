Каждое утро родители задумываются, что же дать ребенку с собой в школу, чтобы тот мог быстро перекусить.
Ведущий Нового канала Алекс Якутов предлагает три рецепта вкусных, полезных, сытных и простых в приготовлении блюд, которые точно оценят школьники.
Сэндвич с тунцом
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Ингредиенты
- хлеб – 6 ломтиков
- тунец консервированный в собственном соку – 1 банка (150 г)
- яйца – 2 шт.
- йогурт греческий – 1 ст. л.
- укроп – 20 г
- петрушка – 20 г
- соль – по вкусу
Приготовление
- Откройте банку с тунцом и слейте лишнюю жидкость.
- Отварите яйца вкрутую. После чего почистите их и выложите в небольшую емкость. Разомните яйца вилкой.
- Добавьте тунец к яйцам и перемешайте. Затем добавьте йогурт, петрушку, укроп и посолите. Снова тщательно перемешайте.
- Смажьте смесью два кусочка хлеба, сложите их и плотно прижмите. Разрежьте сэндвич на две части. Замотайте в пищевую пленку. Готово!
Мафины-пицца
Ингредиенты
- слоеное тесто – половина листа
- томаты пелати в собственном соку – 3-4 шт.
- базилик сушеный – 20 г
- сахар – 1 ч. л.
- соль – щепотка
- шпинат – 20 г
- укроп – 20 г
- моцарелла – 100 г
- колбаса – 100 г
Приготовление
- Выложите кусочек теста и раскатайте его.
- Приготовьте соус. Очистите помидоры пелати и выложите их в небольшую миску. Разомните вилкой. Добавьте соль, сахар и базилик. Перемешайте и смажьте тесто.
- Натрите моцареллу. Посыпьте тесто и добавьте мелко нарезанную колбасу. Затем высыпьте шпинат и нарезанный укроп.
- Сверните тесто в рулет и порежьте на кусочки в виде роллов. Переложите их в специальную силиконовую форму для мафинов. Посыпьте еще немного моцареллой.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 15 минут.
Полезная шаурма
Ингредиенты
- 1 тонкий лаваш
- 1 яйцо
- 100 г капусты
- 200 г филе курицы
- 1 ст.л. греческого йогурта
- соль – по вкусу
Приготовление
- Взбейте яйца и посолите. Пожарьте на сковороде до золотистого цвета.
- Помойте куриное филе и отварите его в подсоленной воде. Дайте остыть и нарежьте на небольшие кусочки.
- Нарежьте капусту.
- Смажьте йогуртом лаваш и выложите нарезанные курицу, капусту и омлет. Сверните его. Приятного аппетита!
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