Каждое утро родители задумываются, что же дать ребенку с собой в школу, чтобы тот мог быстро перекусить.

Ведущий Нового канала Алекс Якутов предлагает три рецепта вкусных, полезных, сытных и простых в приготовлении блюд, которые точно оценят школьники.

Сэндвич с тунцом

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Ингредиенты

хлеб – 6 ломтиков

тунец консервированный в собственном соку – 1 банка (150 г)

яйца – 2 шт.

йогурт греческий – 1 ст. л.

укроп – 20 г

петрушка – 20 г

соль – по вкусу

Приготовление

Откройте банку с тунцом и слейте лишнюю жидкость. Отварите яйца вкрутую. После чего почистите их и выложите в небольшую емкость. Разомните яйца вилкой. Добавьте тунец к яйцам и перемешайте. Затем добавьте йогурт, петрушку, укроп и посолите. Снова тщательно перемешайте. Смажьте смесью два кусочка хлеба, сложите их и плотно прижмите. Разрежьте сэндвич на две части. Замотайте в пищевую пленку. Готово!

Мафины-пицца

Ингредиенты

слоеное тесто – половина листа

томаты пелати в собственном соку – 3-4 шт.

базилик сушеный – 20 г

сахар – 1 ч. л.

соль – щепотка

шпинат – 20 г

укроп – 20 г

моцарелла – 100 г

колбаса – 100 г

Приготовление

Выложите кусочек теста и раскатайте его. Приготовьте соус. Очистите помидоры пелати и выложите их в небольшую миску. Разомните вилкой. Добавьте соль, сахар и базилик. Перемешайте и смажьте тесто. Натрите моцареллу. Посыпьте тесто и добавьте мелко нарезанную колбасу. Затем высыпьте шпинат и нарезанный укроп. Сверните тесто в рулет и порежьте на кусочки в виде роллов. Переложите их в специальную силиконовую форму для мафинов. Посыпьте еще немного моцареллой. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 15 минут.

Полезная шаурма

Ингредиенты

1 тонкий лаваш

1 яйцо

100 г капусты

200 г филе курицы

1 ст.л. греческого йогурта

соль – по вкусу

Приготовление

Взбейте яйца и посолите. Пожарьте на сковороде до золотистого цвета. Помойте куриное филе и отварите его в подсоленной воде. Дайте остыть и нарежьте на небольшие кусочки. Нарежьте капусту. Смажьте йогуртом лаваш и выложите нарезанные курицу, капусту и омлет. Сверните его. Приятного аппетита!

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