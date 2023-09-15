Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Для школьников: три небанальных перекуса от Алекса Якутова

15 сентября 2023, 13:24
Марина Мелехова редактор
канапка
Источник: Новый канал

Каждое утро родители задумываются, что же дать ребенку с собой в школу, чтобы тот мог быстро перекусить.

Ведущий Нового канала Алекс Якутов предлагает три рецепта вкусных, полезных, сытных и простых в приготовлении блюд, которые точно оценят школьники.

Сэндвич с тунцом

Сейчас смотрят

Ингредиенты

  • хлеб – 6 ломтиков
  • тунец консервированный в собственном соку – 1 банка (150 г)
  • яйца – 2 шт.
  • йогурт греческий – 1 ст. л.
  • укроп – 20 г
  • петрушка – 20 г
  • соль – по вкусу

Приготовление

  1. Откройте банку с тунцом и слейте лишнюю жидкость.
  2. Отварите яйца вкрутую. После чего почистите их и выложите в небольшую емкость. Разомните яйца вилкой.
  3. Добавьте тунец к яйцам и перемешайте. Затем добавьте йогурт, петрушку, укроп и посолите. Снова тщательно перемешайте.
  4. Смажьте смесью два кусочка хлеба, сложите их и плотно прижмите. Разрежьте сэндвич на две части. Замотайте в пищевую пленку. Готово!

Мафины-пицца

Ингредиенты

  • слоеное тесто – половина листа
  • томаты пелати в собственном соку – 3-4 шт.
  • базилик сушеный – 20 г
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль – щепотка
  • шпинат – 20 г
  • укроп – 20 г
  • моцарелла – 100 г
  • колбаса – 100 г

Приготовление

  1. Выложите кусочек теста и раскатайте его.
  2. Приготовьте соус. Очистите помидоры пелати и выложите их в небольшую миску. Разомните вилкой. Добавьте соль, сахар и базилик. Перемешайте и смажьте тесто.
  3. Натрите моцареллу. Посыпьте тесто и добавьте мелко нарезанную колбасу. Затем высыпьте шпинат и нарезанный укроп.
  4. Сверните тесто в рулет и порежьте на кусочки в виде роллов. Переложите их в специальную силиконовую форму для мафинов. Посыпьте еще немного моцареллой.
  5. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 15 минут.

Полезная шаурма

Ингредиенты

  • 1 тонкий лаваш
  • 1 яйцо
  • 100 г капусты
  • 200 г филе курицы
  • 1 ст.л. греческого йогурта
  • соль – по вкусу

Приготовление

  1. Взбейте яйца и посолите. Пожарьте на сковороде до золотистого цвета.
  2. Помойте куриное филе и отварите его в подсоленной воде. Дайте остыть и нарежьте на небольшие кусочки.
  3. Нарежьте капусту.
  4. Смажьте йогуртом лаваш и выложите нарезанные курицу, капусту и омлет. Сверните его. Приятного аппетита!

Ждите премьеру ресторанного реалити На ножах с Алексом Якутовым уже 3 октября на Новом канале.

Читайте также:
ШаурмаПП шаурма: пошаговый рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти Школа
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь