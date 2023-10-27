В области распространяется гепатит А: в Виннице школы переводят на дистанционное обучение

В Виннице для безопасности детей все школы с понедельника, 30 октября, будут переведены на дистанционное обучение.

Об этом сообщает Винницкий городской совет.

— Такое решение связано со стремительным ростом количества больных гепатитом А в нашей громаде. Поэтому, на ближайший период инициировали онлайн-обучение, ведь здоровье и безопасность винничан — важны. В дальнейшем будем следить за ситуацией, — объяснила директор департамента образования городского совета Оксана Яценко.

В частности, детские сады будут работать в обычном режиме.

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Согласно последним официальным данным Центра контроля и профилактики болезней Винницкой области, с симптомами гепатита А было госпитализировано 135 пациентов. Среди них заражение подтверждено в 122 случаях.

К слову, ранее в НСЗУ рассказали о путях инфицирования, симптомах и профилактике гепатита А.