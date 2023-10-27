Областю шириться гепатит А: у Вінниці школи переводять на дистанційне навчання

У Вінниці задля безпеки дітей усі школи з понеділка, 30 жовтня, будуть переведені на дистанційне навчання.

Про це повідомляє Вінницька міська рада.

– Таке рішення пов’язане зі стрімким зростанням кількості хворих на гепатит А в нашій громаді. Отож, на найближчий період ініціювали онлайн-навчання, адже здоров’я та безпека вінничан – важливі. Надалі слідкуватимемо за ситуацією, – пояснила директор департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

Зокрема, дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі.

Зараз дивляться

Згідно останніх офіційних даних Центру контролю та профілактики хвороб Вінницької області, з симптомами гепатиту А було госпіталізовано 135 пацієнтів. Серед них зараження лабораторно підтверджено у 122 випадках.

До речі, раніше в НСЗУ розповіли про шляхи інфікування, симптоми та профілактику гепатиту А.