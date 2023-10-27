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Областю шириться гепатит А: у Вінниці школи переводять на дистанційне навчання

27 Жовтня 2023, 21:38
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
дитина, школа, діти пишуть, заняття
Джерело: Pixabay

У Вінниці задля безпеки дітей усі школи з понеділка, 30 жовтня, будуть переведені на дистанційне навчання.

Про це повідомляє Вінницька міська рада.

– Таке рішення пов’язане зі стрімким зростанням кількості хворих на гепатит А в нашій громаді. Отож, на найближчий період ініціювали онлайн-навчання, адже здоров’я та безпека вінничан – важливі. Надалі слідкуватимемо за ситуацією, – пояснила директор департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

Зокрема, дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі.

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Згідно останніх офіційних даних Центру контролю та профілактики хвороб Вінницької області, з симптомами гепатиту А було госпіталізовано 135 пацієнтів. Серед них зараження лабораторно підтверджено у 122 випадках.

До речі, раніше в НСЗУ розповіли про шляхи інфікування, симптоми та профілактику гепатиту А.

Теги
Вінниця Гепатит Школа
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