Младенцы, рожденные во время первого карантина, в развитии достигли меньшего для своего возраста по сравнению с младенцами, рожденными до пандемии, хотя они, возможно, скорее ползали, свидетельствуют данные.

Около 600 тыс. младенцев родились в Британии и еще 60 тыс. в Ирландии в течение 2020 года – когда ограничение Covid и ношение масок прекратили многие социальные мероприятия, включая детские групповые прогулки и объятия с бабушками и дедушками. С тех пор родители и психологи размышляли о влиянии такой принудительной изоляции на социальное развитие детей.

– Ирландский карантин, в частности, был очень суровым, – сказала доктор Сьюзан Бирн, детский невролог из Королевского хирургического колледжа Ирландии. — В течение первых шести месяцев семьи в среднем общались только с четырьмя другими людьми вне семьи, и до достижения 12 месяцев каждый четвертый ребенок не встречался с другим ребенком своего возраста.

Чтобы исследовать, как это повлияло на их развитие, Бирн и ее коллеги попросили родителей 309 пандемических младенцев оценить их способность ползать; брать мелкие предметы большим и указательным пальцами; выражать хотя бы одно определенное и многозначное слово; и семь других этапов развития, когда они достигли 12-месячного возраста. Все дети родились в период с марта по май 2020 года.

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Исследование, опубликованное в Archives of Disease in Childhood, предполагает, что карантин пандемии имел небольшое, но измеряемое влияние на язык и коммуникативные навыки младенцев: по сравнению с младенцами к пандемии, они имели меньшую вероятность говорить одно определенное и значимое слово (87% против 77 %), указывать на людей или предметы (93% против 84%) или иметь возможность помахать “до свидания” (94,5% против 88%).

Однако большинство из них могли ползать (91% против 97,5%) – возможно потому, что они проводили времени больше на земле, а не были привязаны в автомобилях и колясках.

— Это интересно, потому что многие из этих младенцев были дома и не видели, чтобы люди уходили из дома, то есть некому было сказать “до свидания”, — сказала Бирн. — Дети также имеют тенденцию указывать, когда видят новые вещи, которые им нужны, но если бы они выходили на улицу, они бы знали обо всем, что их окружает.

Она подчеркнула, что отличия невелики, и родители могут помочь малышам наверстать упущенное, например, регулярно читать и общаться с ними. Однако эту когорту и других нужно будет наблюдать до школьного возраста, чтобы убедиться, что это так.