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Дети

Пандемия Covid-19 негативно повлияла на социальное развитие детей

12 октября 2022, 20:14
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
мама. дитина, немовля, педіатр
Источник: Depositphotos

Младенцы, рожденные во время первого карантина, в развитии достигли меньшего для своего возраста по сравнению с младенцами, рожденными до пандемии, хотя они, возможно, скорее ползали, свидетельствуют данные.

Около 600 тыс. младенцев родились в Британии и еще 60 тыс. в Ирландии в течение 2020 года – когда ограничение Covid и ношение масок прекратили многие социальные мероприятия, включая детские групповые прогулки и объятия с бабушками и дедушками. С тех пор родители и психологи размышляли о влиянии такой принудительной изоляции на социальное развитие детей.

– Ирландский карантин, в частности, был очень суровым, – сказала доктор Сьюзан Бирн, детский невролог из Королевского хирургического колледжа Ирландии. — В течение первых шести месяцев семьи в среднем общались только с четырьмя другими людьми вне семьи, и до достижения 12 месяцев каждый четвертый ребенок не встречался с другим ребенком своего возраста.

Чтобы исследовать, как это повлияло на их развитие, Бирн и ее коллеги попросили родителей 309 пандемических младенцев оценить их способность ползать; брать мелкие предметы большим и указательным пальцами; выражать хотя бы одно определенное и многозначное слово; и семь других этапов развития, когда они достигли 12-месячного возраста. Все дети родились в период с марта по май 2020 года.

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Исследование, опубликованное в Archives of Disease in Childhood, предполагает, что карантин пандемии имел небольшое, но измеряемое влияние на язык и коммуникативные навыки младенцев: по сравнению с младенцами к пандемии, они имели меньшую вероятность говорить одно определенное и значимое слово (87% против 77 %), указывать на людей или предметы (93% против 84%) или иметь возможность помахать “до свидания” (94,5% против 88%).

Однако большинство из них могли ползать (91% против 97,5%) – возможно потому, что они проводили времени больше на земле, а не были привязаны в автомобилях и колясках.

— Это интересно, потому что многие из этих младенцев были дома и не видели, чтобы люди уходили из дома, то есть некому было сказать “до свидания”, — сказала Бирн. — Дети также имеют тенденцию указывать, когда видят новые вещи, которые им нужны, но если бы они выходили на улицу, они бы знали обо всем, что их окружает.

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Она подчеркнула, что отличия невелики, и родители могут помочь малышам наверстать упущенное, например, регулярно читать и общаться с ними. Однако эту когорту и других нужно будет наблюдать до школьного возраста, чтобы убедиться, что это так.

Источник
The Guardian
Теги
Коронавирус Covid-19
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