Первый визит к гинекологу, как и к стоматологу, остается в памяти на всю жизнь. И если первый поход был связан со страхом и неприятными ощущениями, то избавиться от этого женщине бывает очень сложно.
Когда и как нужно впервые повести девочку к женскому врачу, рассказывает акушер-гинеколог Ольга Белоконь в своем Instagram.
В развитых странах врачи рекомендуют проводить первичный осмотр девочек в 13-15 лет. Важно, чтобы ребенок после первого похода к гинекологу испытывал положительные эмоции. Это будет способствовать формированию привычки заботится о своем женском здоровье, теле, а еще выработает доверие к врачу.
Если врач-гинеколог мужского пола, то во время осмотра и общения требуется присутствие матери, совершеннолетней сестры или медицинской сестры.
Если у девочки нет жалоб, то врач объяснит, как должно изменяться ее тело, что нормально, а что — нет.
Во время первого посещения гинеколога проводится общий медицинский осмотр: измеряют рост, вес, артериальное давление, осматривают молочные железы.
Именно в это время врач может научить девочку, как проводить самостоятельное обследование груди. Что важно для раннего обнаружения опухолей.
На кресле осмотр практикуют с 21 года или раньше, если девушка начала половую жизнь. До этого момента лучше проводить только наружное обследование. Но если есть выделения или подозрение на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), другие жалобы — обзор на кресле может быть проведен гораздо раньше.
Такие заболевания, как опухоли малого таза, преждевременное половое развитие и заболевание области вульвы может обнаружить и педиатр. При необходимости он направляет ребенка к узкому специалисту.
Чаще гинекологические проблемы у детей вызваны несоблюдением правил гигиены.
— Следовательно, не нужно брать мазки на флору/посевы у девочки, которая не живет половой жизнью и не имеет жалоб, — советует врач.
Визит к гинекологу не нужно откладывать, если:
- с момента последней менструации прошло три месяца
- есть боли в животе
- есть выделения из влагалища с неприятным запахом и повышается температура тела
- менструации обильные или длительные
- менструации не начались до 15 лет или в течение трех лет после того, как выросла грудь
- менструации нерегулярные (цикл менее 21 или более 45-60 дней).
- девочка начала вести половую жизнь.
Во время менструаций обычно возникает несильная боль. Если живот болит очень, то это может свидетельствовать о воспалениях или наличии заболеваний.