Первый визит к гинекологу, как и к стоматологу, остается в памяти на всю жизнь. И если первый поход был связан со страхом и неприятными ощущениями, то избавиться от этого женщине бывает очень сложно.

Когда и как нужно впервые повести девочку к женскому врачу, рассказывает акушер-гинеколог Ольга Белоконь в своем Instagram.

В развитых странах врачи рекомендуют проводить первичный осмотр девочек в 13-15 лет. Важно, чтобы ребенок после первого похода к гинекологу испытывал положительные эмоции. Это будет способствовать формированию привычки заботится о своем женском здоровье, теле, а еще выработает доверие к врачу.

Если врач-гинеколог мужского пола, то во время осмотра и общения требуется присутствие матери, совершеннолетней сестры или медицинской сестры.

Если у девочки нет жалоб, то врач объяснит, как должно изменяться ее тело, что нормально, а что — нет.

Во время первого посещения гинеколога проводится общий медицинский осмотр: измеряют рост, вес, артериальное давление, осматривают молочные железы.

Именно в это время врач может научить девочку, как проводить самостоятельное обследование груди. Что важно для раннего обнаружения опухолей.

На кресле осмотр практикуют с 21 года или раньше, если девушка начала половую жизнь. До этого момента лучше проводить только наружное обследование. Но если есть выделения или подозрение на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), другие жалобы — обзор на кресле может быть проведен гораздо раньше.

Такие заболевания, как опухоли малого таза, преждевременное половое развитие и заболевание области вульвы может обнаружить и педиатр. При необходимости он направляет ребенка к узкому специалисту.

Чаще гинекологические проблемы у детей вызваны несоблюдением правил гигиены.

— Следовательно, не нужно брать мазки на флору/посевы у девочки, которая не живет половой жизнью и не имеет жалоб, — советует врач.

Визит к гинекологу не нужно откладывать, если:

с момента последней менструации прошло три месяца

есть боли в животе

есть выделения из влагалища с неприятным запахом и повышается температура тела

менструации обильные или длительные

менструации не начались до 15 лет или в течение трех лет после того, как выросла грудь

менструации нерегулярные (цикл менее 21 или более 45-60 дней).

девочка начала вести половую жизнь.

Во время менструаций обычно возникает несильная боль. Если живот болит очень, то это может свидетельствовать о воспалениях или наличии заболеваний.