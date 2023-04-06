Люди с инвалидностью имеют такие же права, как и все граждане, а дети с инвалидностью имеют право получать образование на уровне со всеми детьми Украины.

На вопрос, как найти школу или садик для детей с инвалидностью, как и на множество других ответы дает отдельный раздел на портале Дія. Безбарьерность Людям с инвалидностью.

Здесь рассказывают, как государство может помочь с медициной, работой и возможностями для людей с инвалидностью, например:

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Отдельная статья посвящена проекту На равных. Это платформа как для соискателей, так и для работодателей, которые хотят трудоустраивать без барьеров.

Куда может обратиться за психологической (и любой другой) помощью как сам человек с инвалидностью, так и члены его семьи или другие представители.

Также есть личные истории людей, которые, несмотря на инвалидность и благодаря вере в неограниченные возможности, реализуют себя в любимом деле и ведут активный образ жизни.

Отдельно вынесены все правовые вопросы и услуги категории Людям с инвалидностью на портале Дія.

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Дія. Безбарьерность создана в рамках инициативы Без барьеров совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке Программы развития ООН в Украине и Швеции. Аналитическую помощь оказывала общественная организация Безбарьерность.

Источник: Елена Зеленская