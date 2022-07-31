Можно ли разрешить ребенку гулять во дворе после прививки? Можно ли встречаться с другими детками? Можно ли купаться и есть мороженое?

Эти вопросы часто возникают у родителей после вакцинации ребенка. Многие уверены, что ребенка нужно некоторое время оберегать от контактов с другими детьми. Но ответ на каждый из этих вопросов будет “да можно“, но при условии, что ребенок чувствует себя хорошо, остается живым и активным, разъясняет Минздрав.

Боль и припухлости в месте укола, легкое недомогание, даже повышение температуры не должно вас пугать. Это обычная реакция на прививку. Если вас что-то беспокоит, позвоните по телефону врачу.

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Заметьте, что вы, сделав прививку, оградили ребенка от опасных болезней. Поэтому нет никаких оснований закрывать его дома и лишать радости игры или общения.

А еще после вакцинации можно:

пойти в кафе или на игровую площадку или в гости

принимать душ и ванну

купаться в бассейне или море при отсутствии реакций и при наличии легкого покраснения.

Продолжайте жить обычной жизнью, ведь вакцина не может ослабить или перегрузить иммунную систему ребенка.