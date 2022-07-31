Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Дети

После прививки: можно ли ребенку гулять и купаться в ванне

31 июля 2022, 18:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
После прививки: можно ли ребенку гулять и купаться в ванне
Источник: Depositphotos

Можно ли разрешить ребенку гулять во дворе после прививки? Можно ли встречаться с другими детками? Можно ли купаться и есть мороженое?

Эти вопросы часто возникают у родителей после вакцинации ребенка. Многие уверены, что ребенка нужно некоторое время оберегать от контактов с другими детьми. Но ответ на каждый из этих вопросов будет “да можно“, но при условии, что ребенок чувствует себя хорошо, остается живым и активным, разъясняет Минздрав.

Боль и припухлости в месте укола, легкое недомогание, даже повышение температуры не должно вас пугать. Это обычная реакция на прививку. Если вас что-то беспокоит, позвоните по телефону врачу.

Сейчас смотрят

Заметьте, что вы, сделав прививку, оградили ребенка от опасных болезней. Поэтому нет никаких оснований закрывать его дома и лишать радости игры или общения.

А еще после вакцинации можно:

  • пойти в кафе или на игровую площадку или в гости
  • принимать душ и ванну
  • купаться в бассейне или море при отсутствии реакций и при наличии легкого покраснения.
Читайте также:
После прививки: можно ли ребенку гулять и купаться в ваннеКалендарь прививок в Украине 2021: когда нужно вакцинироваться

Продолжайте жить обычной жизнью, ведь вакцина не может ослабить или перегрузить иммунную систему ребенка.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь